Le cuesta ser ‘capitana’

Los Angeles— Durante meses, Samuel L. Jackson ha estado elogiando el duro entrenamiento de la actriz Brie Larson para convertirse en Capitana Marvel. Y a juzgar por el último video publicado por la actriz, no se ha quedado corto. Porque una de las rutinas consistía en empujar un Jeep por una colina cuesta arriba.

Larson llega al Universo Marvel no sólo con la promesa de ser el personaje más poderoso del imaginario marvelita, sino también para llevar a cabo una serie de promociones que incluyen desde retos virales a sustituir ruedas de prensa por sesiones en causas benéficas para que los jóvenes vean la película en las semanas previas a su estreno. Carol Danvers espera ser la heroína del pueblo, y así lo demuestra en su último vídeo.

Jackson ha estado hablando de la proeza de Larson al empujar un Jeep de 226 kilos, con el tanque de combustible lleno y alguien en el asiento del piloto, pero hasta ahora los fans no habían podido ver la proeza. Sin duda Larson, que no hay que olvidar que recibió un Oscar por 'La Habitación', es la persona perfecta para interpretar a Capitana Marvel, el superhéroe que el Universo Marvel merece... y necesita.

‘Capitana Marvel’ llegará a los cines el 8 de marzo. Poco después, Carol Danvers se unirá a la lucha contra Thanos en 'Vengadores: Endgame', que llegará a los cines el 26 de abril.