Le apuestan a Taylor Swift

Las Vegas— El Super Bowl siempre atrae a multitudes a las casas de apuestas y a los sportsbooks en línea, pero algunos de los partidos más sonados de este año dejarán un espacio en blanco en Las Vegas.

Con las casas de apuestas deportivas presenciales limitadas a la acción en el campo, Adam Burns, el director de apuestas deportivas de BetOnline.ag, se encontró aprovechando el momento preparando probabilidades para una avalancha de apuestas inusuales: ¿Qué tipo de atuendo llevará Taylor Swift al partido del domingo? ¿La retransmitirá la CBS con una bebida en la mano o chocando los cinco? ¿Llorará si los Kansas City Chiefs pierden contra los San Francisco 49ers?

Para obtener la ayuda que tanto necesitaba, Burns recurrió a una fuente fiable: su hija adolescente.

“Los amigos me dicen: ‘Ven a ver el partido con nosotros’”, cuenta Burns en una entrevista telefónica desde su casa de Montreal. “Yo no puedo. Tengo que ver a Taylor Swift. Puedes preguntarme al día siguiente quién ganó el partido, y ni siquiera lo sabré. Pero sabré cuántas veces pasaron a Taylor Swift por la tele”.

Swift, que ganó dos Grammys el domingo por la noche y anunció la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, era un fenómeno mucho antes de empezar a salir con Travis Kelce, el ala cerrada estrella de Kansas City. Pero sus apariciones regulares en los partidos de su equipo esta temporada –vestida de rojo, celebrando los touchdowns de Kelce, e incluso compartiendo un palco de lujo con su hermano, con el torso desnudo y bebiendo cerveza– han producido una magia cruzada con la NFL.

Más interés que en el juego

BetOnline.ag, con sede en Panamá, tiene tantas apuestas relacionadas con Swift en la Super Bowl -89, una referencia a su álbum “1989” –que Burns tuvo que explorar las profundidades de lo absurdo, incluyendo: ¿Qué tono de pintalabios elegirá Swift para el partido? (El rojo, color característico de Swift, es el favorito, seguido de “cualquier otro color”).

Bet U.S., un casino en línea con sede en Costa Rica, también tiene un surtido de apuestas relacionadas con Swift.

“Si es algo que va a atraer cierta atención y podemos hacer apuestas legítimas sobre ello, hay muchas posibilidades de que lo hagamos”, dijo Tim Williams, director de asuntos públicos de Bet U.S. Y añadió: "Esperamos ver tanto interés, si no más, en todas estas apuestas sobre Taylor Swift en comparación con las apuestas relacionadas con el espectáculo del descanso, y eso es algo realmente sin precedentes”.

Las apuestas relacionadas con Swift se realizarán casi en su totalidad por Internet, ya que la mayoría de las casas de apuestas deportivas, incluidas las de Nevada, están obligadas por sus comisiones locales de juego a limitar las apuestas deportivas a lo que ocurre en el terreno de juego: recepciones, yardas de carrera, intercepciones.

Apuestas creativas

Algunos casinos se han vuelto creativos. Uno de ellos tiene una apuesta llamada “Shake It Off”, que consiste en apostar a que un jugador anota un touchdown después de haber perdido el balón antes en el partido. Pero eso es lo más lejos que puede llegar Las Vegas, ya que las apuestas novedosas son difíciles de regular.

“Es más por diversión”, afirma Burns. “No pretendemos ganar dinero con esto. Sinceramente, es probable que perdamos en muchos de estos casos, porque para nosotros es todo un reto estar al día. No sé de qué color se pintará los labios”.

Las apuestas deportivas suelen ir acompañadas de una serie de advertencias. No apuestes donde sea ilegal. No apuestes más de lo que puedas permitirte perder. Y, en lo que respecta a la participación de Swift en la Super Bowl LVIII, no apuestes sin consultar a expertos.

¿Quieres apostar unos dólares a que Swift llevará un sombrero de campeón si gana Kansas City?

“Depende de lo mono que sea el sombrero”, dice Julia Bennet, presidenta de la Taylor Swift Society del Eckerd College de San Petersburgo (Florida).