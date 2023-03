Laura Pausini estrena sencillo

Ciudad de México.- Laura Pausini estrenó su nuevo sencillo "Un buen inicio" que es un reflejo de sus pensamientos más profundos sobre su carrera y el coraje que ha tomado para seguir adelante como artista.

Luego de festejar sus 30 años de carrera, la cantante italiana más reconocida lanzó este nuevo tema en el que reflexiona sobre el tiempo que su carrera y el mundo se detuvieron, lo que provocó un reinicio en su trabajo a pesar de críticas que recibió.

"Debo reconocer que en varias ocasiones me he sentido perdida, tal vez influenciada por personas que me rodean en mi trabajo que me han hecho entender que ya no creían más en mí. Me llevó más de dos años encontrar el coraje para no escuchar esas palabras que como bombas dejaban cicatrices, las mismas cicatrices que necesito hoy para volar mejor, para ir a ver qué sigue", expresó la intérprete de "En Cambio No".

"Un buen inicio" se estrenó de manera anticipada durante los shows que ofreció como parte del festejo por sus 30 años de carrera en su tour maratónico #LAURA30, en el que visitó Nueva York, Madrid y Milán en sólo 24 horas.

"Quería dar un adelanto a los que vinieron a celebrar conmigo a Nueva York, Madrid y Milán, porque quería que fuera nuestro 'buen inicio' y no solo el mío".

El tema pop fue lanzado bajo el sello de Atlantic Warner, contó con la producción de Simon Says y Paolo Carta, y fue escrito por Riccardo Zanotti de Nuclear Tactical Penguins, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli y la propia Laura.