Ciudad de México—Vans anunció el lanzamiento de una colección especial inspirada en la música y arte del fallecido David Bowie.

La colección contará con distintos modelos de tenis, que homenajearán álbumes como el ‘Hunky Dory’, de 1971, y ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars’, lanzado en 1972.

La firma estadounidense no dio detalles sobre cuándo estarán a la venta los artículos, ni qué costo tendrán.