Lanzará Slipknot nuevo disco

Ciudad de México— Por fin hay fecha exacta para la salida del nuevo material discográfico de Slipknot.

Será el 9 de agosto cuando el sucesor de .5: The Gray Chapter esté al alcance de los fanáticos del grupo, según ha confirmado el propio colectivo.

Además, Slipknot aprovechó la ocasión para dar a conocer que a partir del mes de julio se llevará a cabo el KNOTFEST ROADSHOW, una serie de presentaciones por diferentes sedes de Norteamérica, haciéndose acompañar de exponentes del ramo como Volbeat, Gojira y Behemoth.

Slipknot había mantenido en secreto todo lo referente a su nuevo álbum. Solamente había publicado un adelanto del mismo, el sencillo "All Out Life".