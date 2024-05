Lanzará Carin León disco de country para conquistar EU

Ciudad de México.- Además del lanzamiento de un disco doble que tituló Boca Chueca, en alusión a los gestos que hace a la hora de cantar y que contiene colaboraciones muy interesantes con Alejandro Sanz y Panteón Rococó, Carin León dijo que en noviembre saldrá a la luz un álbum de música country para conquistar el mercado anglosajón.

Entre conciertos, premios y viajes de trabajo, el originario de Hermosillo, Sonora, se dio tiempo para correr al estudio donde grabó para su producción doble ¡45 canciones!, que ya están listas para ser escuchadas.

"Vienen muchos ('featurings') muy interesantes para el lanzamiento del disco que dividimos en dos partes", dijo el cantante de 34 años a su llegada al Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde se presentó el domingo como figura estelar del MacroFest, organizado por el Gobernador del Estado, Samuel García.

"Viene un tema con mis compas de Panteón Rococó, también algo que estoy preparando con el señor Alejandro Sanz y estamos trabajando colaboraciones con gente de música anglo, así que pronto vamos a tener sorpresitas. Viene algo muy interesante".

Boca Chueca Vol. I verá la luz el 6 de junio y el Vol. II lo lanzará, dijo, el 6 de julio.

Respecto al título de su doble producción, comentó que a todo le saca provecho y que aunque para mucha gente su gesto de hacer "la boca chueca" cuando canta puede ser algo raro, para él es hacerlo diferente.

"Este disco es para abrazar muchos demonios, convivir con ellos y mostrar otra cara de Carin. A todo le sacamos provecho, aquí no hay 'mermas'".

"Yo soy de la idea de que si eres diferente, te aman o te odian. Además, es algo que de cierta manera me identifica y le da un 'power' a mi marca. Creo que son sellos, quieras o no, y para mí son muchas ventajas porque es otra cosa más con la que nos están identificando".

A cuatro años de darse a conocer manera masiva, después de presentar su versión del tema "Tú", original de la cantante puertorriqueña Noelia, Carin sigue cosechando innumerables éxitos.

Por ejemplo, desempolvó "La Boda del Huitlacoche", canción que data de 1958 y que en su voz cobró gran auge.

Además, ha colocado otros hits como "Te Lo Agradezco" junto a Kany García; "Según Quién" en colaboración con Maluma; "Que Vuelvas" con Grupo Frontera, sin olvidar su "Primera Cita".

Gracias a que creció cerca de la frontera con Estados Unidos, desde muy joven el artista de regional mexicano se enamoró de la música country, por ello decidió grabar un disco bajo este género.

"Un poquito también tirándole al público anglosajón y la neta bien contento, porque es una de las inquietudes que he tenido desde hace muchísimo tiempo, desde que empecé a querer ser músico, es una música que siempre me ha llamado la atención y me ha motivado".

"Yo siento que el country es como el regional de Estados Unidos... Siento que ahorita todos los músicos estamos volviendo a las raíces, estamos dando identidad de lo que somos, creo que eso fue lo que pasó con el regional mexicano, y hoy tenemos que ser más mexicanos que nunca porque nos reconocen en todas partes", expresó.