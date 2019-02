Lanzan tráiler de documental que coloca otra vez a Michael Jackson como violador

Ciudad de México–– A pesar de las amenazas judiciales por parte de los herederos de Michael Jackson, HBO sigue adelante con sus planes para estrenar el documental "Leaving Neverland" en dos partes los próximos 3 y 4 de marzo. Y este miércoles desvela el primer tráiler de adelanto, informó El Universal.

Dirigida por Dan Reed, esta cinta de cuatro horas detalla la relación durante varios años de Michael Jackson con dos niños menores de edad, James Safechuck y Wade Robson, quienes terminaron acusándole de abusar de ellos durante los ochenta y los noventa.

La familia de Michael Jackson publicó a finales de enero un comunicado negando el contenido del documental tras su estreno en el Festival de Sundance, donde empezó la gran controversia a raíz de los testimonios de Safechuck y Robson sobre los supuestos abusos sexuales que sufrieron siendo niños por parte del Rey del Pop.

Tras calificar a ambos como "dos mentirosos confesos", la familia Jackson remarcó entonces que ellos siguen "orgullosos de lo que Michael representa". "A la gente siempre le ha encantado perseguir a Michael. Era un un blanco fácil porque era único. Pero fue sometido a una investigación exhaustiva que incluyó una incursión sorpresa en Neverland y otras propiedades, así como un juicio por jurado donde se encontró a Michael completamente inocente. Nunca ha habido una sola prueba de nada", plantearon.

Por su parte, el director Dan Reed rebatió estas afirmaciones en un comunicado en la revista People: "Cualquiera que vea la película sabrá que se trata únicamente de escuchar las historias de dos individuos específicos y sus familias en sus propias palabras, y ese es un enfoque del que estamos muy orgullosos. No sentimos la necesidad de incluir las opiniones de las personas que no tienen conocimiento directo de lo que les sucedió a esas personas".

En 2017, la corte de California desestimó el caso de Robson, quien aseguraba que Jackson había abusado de él durante casi una década. Años antes, en 2005, el propio Robson fue testigo en la defensa del músico durante otro juicio diferente por abuso sexual.

Por su parte, Safechuck denunció en 2014 con 30 años que Michael Jackson había abusado sexualmente de él cuando tenía 10 años, después de aparecer con él en un anuncio de Pepsi.

La falimia del icono del pop, en cualquier caso, lo tiene claro: "Michael siempre ponía la otra mejilla, y nosotros siempre hemos puesto la otra mejilla cuando la gente ha perseguido a miembros de nuestra familia".

"Pero no podemos quedarnos quietos mientras este linchamiento público continúa, y los buitres y otros que nunca conocieron a Michael van tras él. Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario no se hubieran hecho estas acusaciones", concluía el comunicado de la familia difundido en enero.





"NO ES UNA PELÍCULA SOBRE MICHAEL"

Reed aclaró a Hollywood Reporter que esta "no es una película sobre Michael Jackson", sino un "relato del abuso sexual, cómo ocurre y cómo se desarrollan las consecuencias más adelante en la vida". Y respondiendo directamente a la familia, Reed describió al cantante como un "activo muy valioso".

"Tienen un bien muy preciado que proteger. Cada vez que se reproduce una canción, una caja registradora suena. No me sorprende que hayan salido a pelear en defensa de su activo", argumentó el cineasta en respuesta al comunicado de la familia.

Y por último, añadió que Wade y James, los dos protagonistas de su cinta, "no fueron pagados de ninguna manera, directa o indirecta". "No hay compensación de ninguna forma en absoluto. Creo que eso es algo importante dejar claro", finalizó el cineasta.