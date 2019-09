Lanzan The Beatles versiones inéditas

Ciudad de México— Para celebrar los 50 años del álbum Abbey Road, The Beatles estrenaron dos nuevas versiones del clásico "Come Together".

El corte '2019 Mix' fue producido por Giles Martin, hijo del llamado 'Quinto Beatle', George Martin.

La versión 'Take 5' muestra una variación de John Lennon trabajando diferentes tonalidades con su voz.

Ambos sencillos ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming, y son un adelanto del box set que el cuarteto de Liverpool lanzará la próxima semana para celebrar al Abbey Road, que incluirá más música inédita.