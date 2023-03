Lanzan Barbie astronauta mexicana

Ciudad de México — Con la tradición de reconocer a mujeres que han sido pioneras o ejemplares en su área, Mattel creó una Barbie en honor a la astronauta mexicana Katya Echazarreta.

Una portavoz de la firma juguetera en México confirmó que la jalisciense dará a conocer la edición especial, que no se pone a la venta, de Barbie Role Models.

“Me siento muy honrada de ser reconocida por Barbie como un refer- ente de inspiración para miles de niñas y niños en Latinoamérica.

“Siempre he creído que no puedes ser lo que no puedas ver y es enriquece- dor seguir empoderando a los niños a través de ejemplos reales”, dijo Echaz- arreta por medio de la firma.

De oficio ingeniera eléctrica, y nacida en Guadalajara hace 27 años, Echazarreta se hizo internacionalmente popular por haber viajado al espacio en el NS-21, de Blue Origin.

La edición especial-homenaje incluye a la muñeca hecha a su imagen física y con un traje espacial azul mari- no, con un parche que lleva su nombre y el de Space of Humanity, organiza- ción que eligió para el viaje, además de botas negras.

Barbie Role Model es un progra- ma lanzado por la popular marca de entretenimiento desde el 2015, el cual se hizo con el propósito de enaltecer a mujeres que reflejan virtudes de superación, academia y empoderami- ento social.

Aunque no están disponibles para su venta, generan impacto en el uni- verso digital por las menciones y la conversación que despiertan. Ya han sido reconocidas algunas mujeres exitosas, entre ellas, la golfista Lorena Ochoa.

Echazarreta, quien radica en San Diego, formó parte de la serie de YouTube Netflix IRL y estará la próxima semana en el País para hacer promoción de la campaña de su muñeca y de sus proyectos profesionales.