Lanzan ‘Nace una estrella’ extendida

Ciudad de México— Una versión extendida de la cinta ‘Nace una Estrella’, con casi 12 minutos de material adicional, llegó ayer a cines en Estados Unidos para conmemorar su triunfo en la entrega de los permios Oscar.

La película, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, recibió la estatuilla de Mejor Canción por el tema ‘Shallow’, y será proyectada en mil 150 salas estadounidenses, según el portal Variety.

Entre las escenas adicionales se incluyen actuaciones musicales extendidas de los temas ‘Black Eyes’ y ‘Alibi’, así como la interpretación a capela de ‘Shallow’ que realiza Ally, personaje interpretado por Lady Gaga.

También se observará a Ally cantándole ‘Is That Alright?’ a Jackson Maine, quien es encarnado por Bradley Cooper, en la secuencia de una boda.

Jack a su vez aparecerá en una escena en su estudio interpretando ‘Too Far Gone’, y se contemplará a la pareja componiendo una nueva canción titulada ‘Clover’, que no fue incluida en el soundtrack del largometraje.



Crearon grupo de Face

book para hacerle ‘bullying’ a Lady Gaga

A Lady Gaga la hemos visto llorar cada que recibe un premio. Para muchos es una exageración tanta efusividad, pero después de conocer la siguiente historia quizá logren entender algo de lo que siente la artista.

Antes de recibir un Grammy contó que durante un tiempo le dijeron que era rara, que su imagen, decisiones y sonido no funcionarían.

Parecerían discursos llenos de lugares comunes, pero recientemente dieron a conocer algo del pasado de Gaga que le da sustento a sus dichos.

Cuando iniciaba su carrera, algunas compañeras suyas de la Universidad de Nueva York crearon un grupo de Facebook que se llamaba ‘Stefani Germanotta, nunca serás famosa’.

La página tenía fotos de Stefani –nombre real de Gaga– a los 18 años cantando y tocando el piano en bares.

Los comentarios decían “¿Quién se cree que es?” o “pu#! que necesita atención”.