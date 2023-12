Lanza Timberlake indirecta a Britney en show de Las Vegas

Ciudad de México.- Justin Timberlake lanzó una indirecta a Britney Spears durante un show en Las Vegas, tras las acusaciones de la cantante en su libro "The Woman In Me".

Durante su actuación en la inauguración del Fontainebleau Las Vegas, Timberlake dirigió unas breves palabras a la multitud en alusión a la "Princesa del Pop".

"Sin faltar el respeto", dijo el cantante de 42 años.

Lanzada en 2002, "Cry Me A River" aborda temas de infidelidad y la ruptura de su relación con Britney Spears, a quien conoció en el programa Mickey Mouse Club.

La cantante de "Gimme More" explicó en su libro, publicado hace dos meses, que la canción de Timberlake le desagrada debido a que hacía referencia a su relación amorosa en mal estado.

Asimismo, reveló detalles íntimos de su relación con el ex integrante de NSYNC, incluyendo la afirmación de que él la dejó embarazada y acordaron un aborto en casa.