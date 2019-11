Lanza Snoop Dogg álbum para bebés

Ciudad de México.- Snoop Dogg lanzará un nuevo álbum y estará enfocado en un público muy particular: los bebés.

De acuerdo con NME, la producción llevará por nombre "Lullaby Renditions of Snoop Dogg" y contará con versiones instrumentales relajantes de algunos éxitos del rapero como "Drop It Like It's Hot", "Young, Wild & Free" y "Sensual Seduction".

El disco fue producido en asociación con Rockabye Baby! Music, empresa conocida por haber realizado versiones instrumentales para bebés de otros raperos como Drake, Eminem y Kanye West.

El álbum estará disponible en tiendas y plataformas de streaming a partir del 6 de diciembre, pero a través de la tienda web de Snoop Dogg comenzó a venderse desde este viernes una versión especial en vinilo con motivo del Record Store Day.