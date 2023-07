Lanza McCartney podcast

El cantante Paul McCartney lanzará un podcast donde contará la historia de cómo creó las canciones más famosas, incluyendo las de The Beatles.

De acuerdo con NME, el programa titulado McCartney: A Life In Lyrics se estrenará el 20 de septiembre a través de la plataforma Pushkin+.

PUBLICIDAD

El cantante contará la historia de éxitos como "Eleanor Rigby", "Let It Be" y "Live and Let Die", también tomará sencillos de cuando estuvo con Wings y The Beatles para contar su historia.

Este podcast está producido por iHeartPodcasts u Pushkin Industries, después de estrenarse en Pushkin llegará a plataformas como Spotify, y Apple Music, solo que lanzarán un nuevo episodio cada semana.

El intérprete de "Yesterday" compartió que hacer este podcast fue cómo echar una mirada al pasado.

"Fue como regresar a un viejo álbum de fotos, recordando trabajo en el que no he pensado desde hace ańos", dijo McCartney.

Este podcast tendrá dos episodios y se espera que la segunda temporada sea lanzada en 2024.