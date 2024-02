Lanza Belinda corrido tumbado 'Cactus'

Tomada de You Tube | ¿Se lo dedica a Nodal? Tomada de You Tube | ¿Se lo dedica a Nodal? Tomada de You Tube | ¿Se lo dedica a Nodal? Tomada de You Tube | ¿Se lo dedica a Nodal?

Ciudad de México.- Belinda lanzó este miércoles por la noche su nuevo tema "Cactus" con el que incursiona en los corridos tumbados y que contiene alusiones en la letra a su ex pareja Christian Nodal. En el clip de cuatro minutos, la cantante -que para este tema se hace llamar Beli-K-, narra maltrato, engaños y una historia amorosa y dolorosa. "De qué te sirvió tatuarte mis ojos, pa' luego borrarlos con otros", dice el estribillo del tema con un característico sonido de corrido tumbado. La cantante luce sombrero, botas y chamarras, fuma puro y hasta monta una estructura metálica con un atuendo de cuero negro. Aunque este lanzamiento marque su gran regreso a la música, esto se ha visto opacado por la "tiradera" al cantante de regional mexicano con quien tuvo un sonado romance. "Yo nunca dije nada de ti. Y con mucha clase yo me fui", también reclama Belinda, mientras se muestra en el video a un hombre con chamarra de cuero y sombrero dentro de un auto junto a ella. Las reacciones de internautas no se han hecho esperar y han criticado el nuevo tema, ya que su relación con Nodal finalizó hace casi dos años y el cantante rehizo su vida con la cantante Cazzu, con quien tiene una hija.