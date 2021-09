Lanza Ariana Grande línea de maquillaje

Finalmente Ariana Grande está dando detalles de su marca de cosméticos, r.e.m beauty, pues en una entrevista reveló que fue muy complicado guardar el secreto de que estaba trabajando en su propia línea, desde hace dos años.

"Guardar el secreto durante los últimos dos años, teniendo probadores, muestras en mi bolso, y gente preguntándome, 'Oh, me encanta tu iluminador, ¿cuál estás usando?' Y yo estaba como, 'No sé, sudor'. Fue tan difícil mantener el secreto durante tanto tiempo", dijo la cantante a la revista Allure.

Otras cantantes como Selena Gomez y J.Lo tiene su propia marca de cosméticos y cuidado de la piel; sin embargo, eso a Ariana Grande no le preocupa, pues cree que es mejor que exista variedad.

"He pensado mucho en esto (el mercado), porque simplemente no quiero subirme a ningún tren... yo también uso el maquillaje de mis colegas, al igual que escucho su música. No voy a decir, 'Oh, no ya hay demasiadas artistas femeninas'.

"Amo y soy una gran admiradora de mis compañeras que hacen ambas cosas, y creo que es sólo otra forma de contar historias. Porque nunca puedes tener suficiente maquillaje, como nunca puedes tener suficiente música", aseguró Ariana.

Hace un par de semanas se descubrió la noticia de que Ariana estaba por lanzar su marca, pues la cuenta oficial de Instagram de r.e.m, que también es el nombre de una de sus canciones, subieron un video anunciando el lanzamiento; sin embargo, la publicación fue eliminada, hasta ayer, jueves 9 de septiembre que volvieron a postearlo.

Aunque aún no revela detalles sobre los artículos, ni a partir de cuándo y dónde estarán disponibles, la intérprete dijo que uno de sus productos estrella será para los ojos.

"Son nuestros principales narradores y fuentes de comunicación. Siento que a veces puedes emocionar más con tus ojos de lo que puedes articular", aseguró.