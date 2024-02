Lady Gaga lleva su Chromatica a Fortnite

Ciudad de México.- Lady Gaga llega a Fortnite, como cabeza de su próximo festival que será lanzado el 22 de febrero, dio a conocer Variety.

Temas como "Applause", "Bloody Mary", "Born This Way", "The Edge of Glory", "Just Dance", "Rain on Me" y "Stupid Love" estarán disponibles para reproducir en una escenario que estuvo inspirado en su sexto álbum: Chromatica.

Como ya es una costumbre de los festivales, estarán disponibles artículos como el Chromatica Armor Outfit, el famoso traje de cuero negro completo creado por el diseñador Cecilio Castrillo, el Chromatica Bass, el Chromatica Mic, el Jam Track "Stupid Love" y el emote Rain Check.

"Además los jugadores podrán descargar una actualización Premium para desbloquear "Poker Face" y cosméticos con temas de Gaga, incluido el Enigmatic Gaga Outfit, el traje morado de Lady Gaga diseñado por el famoso diseñador Nange Magro e instrumentos personalizados.

"La pista gratuita incluirá Woodworker Drums, tres nuevas pistas improvisadas, un aura y dos nuevos emoticones", dio a conocer el medio.

Gaga es la segunda cabeza de cartel del modo Festival Fortnite, que debutó a finales de 2023 con The Weeknd como su ícono principal.

A partir de febrero, Disney anunció una inversión de mil 500 millones de dólares en el desarrollador de Fortnite, Epic Games, convirtiéndose en la mayor incursión de la marca en el espacio de los juegos según el director ejecutivo de Disney, Bob Iger.