Lady Antebellum cambia de nombre a Lady A

Associated Press / Lady A

Associated Press

Nashville— El grupo country Lady Antebellum está cambiando su nombre a Lady A, y sus miembros dicen que están arrepentidos y avergonzados de no haber tomado en consideración las asociaciones de esa palabra con la esclavitud.

La banda laureada con múltiples premios Grammy, integrada por Hillary Scott, Charles Kelley y Dave Haywood, hizo el anuncio el jueves en redes sociales.

El primer álbum homónimo del grupo salió en 2008 e incluyó el laureado No. 1 de la música country “I Run To You”, al que siguió el éxito pop “Need You Now”, certificado nueve veces platino. Ganaron tres Grammy por esa canción, incluyendo a grabación del año. También han recibido numerosos premios de la Asociación de la Música Country y de la Academia de la Música Country durante sus casi 14 años de trayectoria.

En el comunicado, el trío dijo que había elegido el nombre por la casa de estilo de preguerra (antebellum en inglés) donde se tomaron las primeras fotos de la banda, y porque les recordaba a los estilos de la música sureña. El término “antebellum” ha sido ampliamente asociado con el periodo previo a la Guerra Civil estadounidense, cuando se practicaba la esclavitud.

Los miembros de la banda dijeron que en semanas recientes se les abrieron los ojos ante “los puntos ciegos que ni siquiera sabíamos que existían” y “las injusticias, desigualdad y prejuicios que las mujeres y hombres negros siempre han enfrentado”.

La banda expresó su profundo pesar por el dolor que esto ha ocasionado y por cualquiera que se haya sentido inseguro, inadvertido o no valorado.