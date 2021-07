La Viuda Negra estrena hoy en cines, mañana en Disney+

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

La espera ha terminado y hoy después de un año de retraso debido a la pandemia, finalmente Scarlett Johansson verá realizado el sueño de llevar a la Viuda Negra en solitario a la pantalla grande, con el estreno de ‘Black Widow’. Son 10 años y siete películas de interpreta al personaje y ahora llega en solitario, sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros de los Vengadores, que tuvieron grandes presentaciones en películas y secuelas con sus nombres en la marquesina, ella construyó la enigmática Natasha Romanoff como un ladrón de escenas secundario a partir de su introducción en "Iron Man 2" de 2010 hasta su salida en "Avengers: Endgame". No es una historia de espionaje El personaje, introducido en los cómics en 1964, está inextricablemente ligado a una estética de espía de la era soviética que encaja con James Bond. Pero eso parecía el camino más fácil. "No quería que fuera una película de espionaje", dijo Johansson. "Creo que hemos evitado eso". En su lugar, "Viuda Negra" ayuda a desgranar las capas de un personaje difícil de entender, con un poco de historia de origen, un poco de coda y la presentación de personas fuera de los Vengadores que significan algo para ella. Johansson también reclutó personalmente a la directora indie australiana Cate Shortland, otra elección inesperada e inspirada, para dirigirla. El homenaje "Viuda Negra" tiene el mérito de ser la primera película de Marvel que se estrena con fecha y día en una plataforma de streaming, después de haberse retrasado más de un año debido a la pandemia. Al igual que un puñado de estrenos de Disney en el último año, estará disponible hoy en los cines de todo el mundo y para alquilar en Disney+ por 30 dólares. Sin embargo, la película no es sólo un homenaje y un adiós a un personaje muy querido. También da el pistoletazo de salida a la "Fase Cuatro" del Universo Cinematográfico de Marvel, después de un vacío imprevisto de dos años en los estrenos de Marvel en los cines tras "Vengadores: Endgame" (y, técnicamente, "Spider-Man: Far From Home"). Prueba de fuego Las apuestas para las películas de gran presupuesto de Marvel siempre son altas, pero "Viuda Negra" también será una prueba de fuego no solo por la estrategia de lanzamiento poco convencional, sino también como indicador del interés del público en el gigante cinematográfico en el futuro. Estreno en modo híbrido La película protagonizada por Scarlet Johansonn, debutará a nivel mundial hoy, mientras que en Disney+ podrá encontrarse disponible a partir del 9 de julio, aunque los suscriptores tendrán que pagar un extra para poder acceder a ella de inmediato; es eso o esperar hasta el 6 de octubre, día en que se encontrará disponible junto con todo el catálogo de la plataforma Enfrenta su pasado Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella. Debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.