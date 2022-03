La venganza no tiene límites

Hoy se estrena en salas de cine ‘Al límite de la venganza’, relato que ubica su punto álgido en la frontera, donde los destinos de dos familias se cruzan en trágica circunstancia.

Dirigida por Conor Allyn, basado en el guion de su hermano Jake –quien tiene el papel protagónico-, la cinta cuenta con un elenco binacional compuesto por Andie MacDowell, Frank Grillo, Esmeralda Pimentel, Jorge A. Jiménez y Ofelia Medina.

PUBLICIDAD

Reflejo de los conflictos que se dan en el límite geográfico entre Estados Unidos y México, la película se desarrolla a partir del enfrentamiento entre una familia migrante y otra estadunidense que ‘protege’ su tierra del supuesto invasor.

En la confusión, el joven gringo dispara por error contra un niño mexicano, lo que desata la persecución cuando la policía de Texas busca al asesino que huyó a caballo.

Arrepentido

El actor y guionista texano Jake Allyn habló con El Diario sobre la historia que escribió con el título original de ‘No Man’s Land’, filmada parcialmente en locaciones mexicanas.

“La película trata de dos familias que se encuentran en la frontera, y lo que sucede es que la familia mexicana queda sin un hijo y la familia texana termina con un hijo etiquetado como asesino que cruza la frontera hacia el sur en caballo buscando al padre de este niño”, compartió Allyn.

“Cuando mi personaje va en el camino no solamente quiere arreglar lo que hizo sino que está aprendiendo de un país que no sabía que existía, sabía que había gente del otro lado de la frontera, que emigraban, pero no sabía que tan bello era ese país, así que aunque es una película de persecución y de un padre mexicano que está decidiendo si se va a vengar o va a perdonar, también tiene mucho corazón porque este gringo ve México por primera vez y se enamora”.

Allyn, quien nació en Dallas pero desde chico viajó mucho a México a causa del trabajo de su padre, dijo que una de sus motivaciones al escribir el guion fue mostrar las entrañas del país, inspirado en parte por lo que vio en ‘Diarios de motocicleta’, road movie de Walter Salles en la que actúa Gael García Bernal.

“A mí me enloqueció como público y yo quería encontrar la forma de recrear eso y mostrar cuál era mi versión, y fue esta”.

Elenco perfecto

Al trabajar en el guion durante varios años, Jake Allyn diseñó sus personajes, pero nunca imaginó tener un reparto que empatara a la perfección.

“Creo que encontramos a los actores perfectos, una vez que empiezas a hacer la película ni te acuerdas de lo que imaginabas porque ya tienes esta imagen visual de tus personajes. Jorge Jiménez, por ejemplo, llegó como una sugerencia de David Barraza (coguionista), así como también Esmeralda Pimentel, y ahora lo agradezco porque fueron exactamente como lo había escrito pero al mismo tiempo aportaron muchísimo a los personajes”.

Quien también contribuyó de gran manera a la historia fue David Barraza, escritor discípulo de Guillermo Arriaga que ayudó a Allyn a darle forma al texto.

“Él agregó muchos detalles, como qué tipo de moño se iba a poner en la casa de una familia que ha perdido un hijo, todos estos detalles que le dan autenticidad a la película”, concluyó.

Sinopsis

En la frontera entre México y Estados Unidos, el hijo de un migrante mexicano es asesinado de un balazo por un joven estadounidense debido a una equivocación.

Cuando es perseguido por la policía de Texas por el asesinato del menor, el joven huye en su caballo para evitar ser detenido. Sin embargo, la culpa lo acompaña y decide enmendar su error viajando a Guanajuato, lugar de donde es originaria la familia migrante.