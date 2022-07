La vecindad de 'El Chavo del 8' abre sus puertas virtuales

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Ciudad de México— ¿Quién no ha soñado con ir a la vecindad de ‘El Chavo del 8’? Probablemente hay “niños” que lo han deseado desde los inicios del programa hace más de 50 años, y ahora, gracias a la realidad virtual, ellos y pequeños de nuevas generaciones podrán conocerla en un recorrido virtual a escala real en “La Vecindad de El Chavo dPōrt”. Los visitantes a la exposición inmersiva, que abrió sus puertas el jueves, podrán tomar una tacita de café en la casa de Doña Florinda o levantar las herramientas de Don Ramón, incluso ver qué hay dentro del barril de El Chavo, todo gracias a la nueva tecnología que permite caminar por 270 metros cuadrados de esta famosa locación ficticia. PUBLICIDAD “Intentamos convertir ese mito en una realidad”, dijo Sergio Ramírez, director general de Demiurgo y dPōrt, las compañías detrás del proyecto virtual realizado en asociación con Grupo Chespirito y HIR Expo Internacional. La vecindad “nunca existió y esta es la primera vez que verdaderamente existe y que además pueden entrar, pueden convivir con los personajes en una experiencia única en el mundo”, agregó Ramírez. El proyecto lleva en desarrollo poco más de un año e incluye una mezcla de objetos históricos, información sobre la célebre serie de comedia mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y arte que desembocan en la pieza principal: la amplia sala interactiva de realidad virtual. “Parte importante de nuestro trabajo es de investigación, nos metimos a fondo a investigar”, dijo Ramírez. “¿Qué quería decir, por qué lo pensaba así, por qué hablaba así, por qué caminaba de cierta forma? Tratamos de llevarlo de una manera lo más exacta posible a como este gran genio, Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, lo pensó”. Cuando los visitantes se colocan el equipo de realidad virtual, que incluye un visor y mancuernas para “tomar” objetos virtuales, se convierten en unos insectos voladores que vivían en la imaginación del Chavo: los churruminos. Los visitantes se pueden ver entre sí durante el recorrido virtual, pero en su forma de insectos. La muestra virtual mezcla elementos físicos. Por ejemplo, los visitantes se pueden sentar realmente en sillones que se ven en la realidad virtual, o recargarse en una mesa. Además, deben cruzar marcos de puertas para entrar a las habitaciones. Adaptarse al espacio puede ser un poco difícil al comienzo, pero pronto es fácil disfrutar de los detalles como aviones, pájaros, juguetes y voces conocidas de los personajes. “Cuando hablamos de realidad virtual hoy por hoy, esto es el top (lo más adelantado), para arriba no hay más”, dijo Ramírez. “Esta tecnología es la primera tecnología multiusuario de realidad virtual... Cuando imaginamos la experiencia, la imaginamos así. ¿Cuál sería el comportamiento de los usuarios con el libre albedrío? Porque ustedes se pueden mover por donde quieran, entonces tienen que suceder cosas por todos lados”. Los recorridos se realizarán en grupos de no más de 20 visitantes. Las entradas cuestan 300 pesos mexicanos (14.5 dólares), más costo de servicio por venta de boletos, que se pueden adquirir de la plataforma Fever. La exposición estará abierta hasta febrero de 2023 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. Los organizadores esperan poder llevarla a otras ciudades y países en el futuro. “Tenemos muchos sueños", dijo Ramírez. "Quisiéramos ver esto en cualquier rincón del mundo”. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD