La realidad vende

La televisión está enganchada a dramas con guion basados en la vida real. Pero rara vez están a la altura de la vida real o del drama real. Como se ve en las noticias, la vida real en este momento es desgarradora, aterradora, deprimente y agotadora. Pero como entretenimiento la vida real vende, vende, ¡vende!

En la televisión, los primeros meses de 2022 han sido un desfile ininterrumpido de series basadas en la realidad: “Pam & Tommy” (basado en un artículo de Rolling Stone), “The Girl from Plainville” (Esquire), “Inventing Anna” (Nueva York). Obtuvimos tres series sobre magnates tecnológicos caídos en desgracia, basadas en un libro y dos podcasts. Estamos recibiendo la historia de Julia Roberts Watergate, "Gaslit", basada en otro podcast. “Lo que pasa con Pam”, basado en una investigación de “Dateline”, y "Joe vs. Carole", basado en el podcast "Tiger King".

PUBLICIDAD

Estas series, a diferencia de los especiales y los documentales de antaño, generalmente están bien pulidas. Hay una cantidad casi vergonzosa de talento creativo y de actuación que se avientan a ella.

Y son buenas para que se hable de ellos porque se enfocan en los tipos de personalidades y escándalos que a la gente le encanta ver.

Pero lo que hace confiables estas producciones es que son historias que ya le habían interesado al público porque se han contado antes, son versiones digeribles de cosas que ya existen, el equivalente en video de los audiolibros. La verdad puede ser más popular que la ficción en este momento.

Su trabajo no es decirte cosas que puedes buscar en Wikipedia; su trabajo es decirte lo que no sabías, lo que no sabías que querías saber, lo que puede dejarte cuestionando lo que es "correcto" mucho después de leer o ver.

Imitación, no invención

¿Por qué hay tantas de estas historias ahora, producidas tan lujosamente? Tal vez porque el drama ha estado compitiendo por el espacio cultural con la no ficción y el documental durante años, y a menudo había perdido.

En 2015, los documentales sobre crímenes reales "The Jinx", de HBO, y "Making a Murderer", de Netflix, dominaron la conversación sobre televisión y, al igual que la primera temporada del podcast "Serial", fueron noticia. A partir de ahí siguió un torrente de sagas de crímenes reales que dominaron la opinión pública y relatos de estafadores: "Wild Wild Country", "McMillions", dos documentales del Fyre Festival a la vez, dos series de Nxivm y contando.

Mientras tanto, la televisión con guion se encuentra en un lugar curioso. Hay tantas plataformas, necesitando tanto material, que teóricamente hay más espacio que nunca para la innovación. Pero la abundancia de contenido también hace que la televisión sea tímida. La forma más segura de llamar la atención de las personas en medio de todo el desorden es con un giro en algo familiar.

En lugar de los vuelos imaginativos de la ficción original, estas series ofrecen actuaciones grandes y llamativas, construidas alrededor de figuras excéntricas y extravagantes. En lugar de invención, ofrecen imitación.

Un fetiche del realismo

Nada de esto quiere decir que la vida real no pueda ser material de un gran drama. "Mrs. América”, por ejemplo, contó una historia paralela sobre el movimiento de Enmienda de Igualdad de Derechos de la década de 1970 y su némesis, Phyllis Schlafly, en el proceso que ofrece una historia previa y de origen de las guerras culturales de hoy. Unos años antes, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story” recuperó la dinámica racial de su caso de asesinato de celebridades y reivindicó a la fiscal Marcia Clark como víctima de un doble rasero sexista.

Pero la ficción en estos días se enfrenta a una cultura que prácticamente fetichiza el realismo de lo que "realmente sucedió". La distinción entre los objetivos de la ficción y la no ficción es tan borrosa. La realidad tiene sus virtudes. Pero no hay nada como lo falso.