La próxima temporada de Los Simpson, la última de la serie

Estados Unidos— Danny Elfman, compositor del tema de apertura de la mítica serie de animación 'Los Simpson', ha declarado que el final de una de las ficciones más populares de la televisión está a punto de llegar a su fin, quedándole solo un año más de emisión.

El compositor, habitual de las bandas sonoras de las películas de Tim Burton, tuvo una larga conversación en podcast con la web Joe.ie, en la que habló de su amplia carrera.

En un momento se le preguntó sobre el devenir de la popular serie de Fox y qué opinaba acerca de la queja del público y la crítica de la pérdida de calidad de las últimas temporadas. Su respuesta fue desconcertante.

"Bueno, por lo que he oído, su final está cerca. Por lo tanto, ese argumento también se zanjará. No lo sé con certeza, pero he escuchado que la serie está en su último año", comentó Elfman.









Antes de que las alarmas suenen toca recodar que la mítica ficción creada por Matt Groening renovó por dos temporadas más en febrero de este año. Con la cual, tras la emisión de la 31ª temporada, que terminará en 2020, vendrá una trigésimo tercera, que concluirá en 2021.

Con lo cual, como mínimo, 'Los Simpson' tienen dos años más de emisión por contrato. No obstante, no hay que descartar que Elfman acierte, puesto que nada se sabe de una posible renovación.

Con Disney como nuevo propietario de la popular familia amarilla procedente de Springfield no sería extraño que haya más serie para rato. La ficción completa está disponible en su plataforma Disney+.

En la Comic-Con de San Diego, Groening declaró que espera que Disney haga una secuela de la película que llegó a los cines en 2007.

"No tengo la menor duda. Creo que Disney quiere algo por su dinero", respondió.