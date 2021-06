La nueva serie de ‘Monsters Inc.’ tendrá nuevos personajes; estrenará el 2 de julio

¿Conoceremos el paradero de Boo? ¿Triunfó Mike en su carrera de standupero? La secuela de Monsters Inc se acerca a la plataforma de Disney + y con ello los grandes enigmas que nos dejó la película sobre lo que sucedió con algunos de sus personajes y lo mejor es que regresará en forma de serie de televisión, en donde ahora Mike y Sulley serán los jefes de la fábrica de energía.

Disney+ estrena el 2 de julio se estrenará a través de su plataforma de streaming la serie Monsters at Work, la continuación de la película de 2001.

La serie de televisión llega de la mano del director de la primera película, Pete Docter, quien también dirigió Soul.

Esta serie de televisión es una de las más esperadas por los fans de esta película, en donde se espera conocer qué pasó con Boo, la niña que apareció en la primera cinta de esta gran historia, ya que la precuela, Monsters University, no se centró en lo que sucede después de que se tienen que despedir de la menor.

Nuevos personajes

La nueva historia continuará los eventos de Monsters Inc y presentará a las nuevas generaciones de Monstruopolis, que esperan seguir el legado de Mike Wazowski y James P. Sullivan.

Aparecen Mike Wazowski y James P. Sullivan, pero también otros nuevos nombres como Val Little. Esta última llevará la voz de la actriz Mindy Kaling, quien recientemente se unió al reparto de la producción animada. Por otro lado, Bonnie Hunt regresará a interpretar a Ms. Flint, cuya nueva tarea es reclutar y entrenar a monstruos para convertirse en grandes comediantes.

¿De qué trata Monsters at Work?

Además de contar con los personajes originales de la película del 2001, también tendrá nuevos.

“Monsters at Work” se centra en Tylor Tuskmon, un monstruo joven que tiene el gran sueño de asustar luego de graduarse de la Monster’s University. Todos sus planes se estropean cuando llega a la compañía y descubre que el entrenamiento que recibió ya no es útil, porque ahora se usan risas en vez de sustos. Además, conocerá a sus ídolos Mike y Sully.

¿Voces del ayer?

Hasta el momento Disney Plus no ha informado si la versión para latinoamericana de Monsters at Work tendrá las mismas voces con las que crecimos o si contratarán nuevos actores de doblaje para interpretar a Sully y a Mike Wazowski.

Con la llegada de este spin-off quizá por fin los fans de Monsters Inc obtengan respuestas sobre el mundo que Pixar nos presentó aquel lejano 2001 y que intentaron extender en Monsters University, la precuela que no fue del agrado de todos. Monsters at Work promete profundizar en el manejo de la planta de energía y sobre las interacciones entre los monstruos y los niños.

Para verla

2 de julio

Disney+

‘Monsters at Work’