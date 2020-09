La música viaja sin documentos

Cortesía / El concierto se filmó en 2018, pero debido a la pandemia se atrasó su estreno; muestra la tradición musical del jazz, el son y la música de cuerda

Los Angeles– La pandemia de coronavirus ha frenado y cambiado la trayectoria del documental musical ‘Fandango at the Wall’, que presenta un concierto de 2018 en la frontera entre Estados Unidos y México.

La película, cuya noche de apertura del 12 de marzo en el 27º Festival de Cine Latino de San Diego fue cancelada –junto con el festival–, tendrá su tardío debut este fin de semana a través de en HBO Latino y se transmitirá en HBO Max.

El documental de 93 minutos fue filmado en Tijuana, San Diego y en la ciudad portuaria mexicana de Veracruz. Se inspiró en el festival Fandango Fronterizo, de 13 años de existencia, que se celebra simultáneamente en el lado de Tijuana de la frontera entre Estados Unidos y México y en el adyacente Parque de la Amistad de San Diego.

El festival fue fundado por Jorge Castillo, un bibliotecario jubilado de Chula Vista que ahora vive en Tijuana. Fandango Fronterizo celebra el son jarocho, una tradición de música de cuerda de 300 años de antigüedad de Veracruz que fusiona estilos indígenas mexicanos, españoles y africanos.

La edición 2018 del festival se amplió con la adición del líder de la banda de Jazz Latino Arturo O’Farrill, ganador de un premio Grammy, y su Orquesta de Jazz Afro-Latino, además de músicos invitados de México, Estados Unidos y el Medio Oriente.

“Queremos acabar con las fronteras políticas y con las fronteras entre las diferentes músicas, razas y filosofías que llevamos entre nosotros”, dijo Castillo en una entrevista con el Union Tribune en marzo.

Dirigida por el londinense Varda Bar-Kar, ‘Fandango at the Border’ fue producida por la leyenda de la música Quincy Jones, el exembajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas Andrew Young, el autor de bestsellers Kabir Sehgal y el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Carlos Santana, un expresidente de Tijuana.

La película es la última manifestación del concierto de 2018, que también dio lugar al álbum en dos CD, ‘Fandango at the Wall: A Soundtrack for the United States, Mexico and Beyond’, y un libro y un CD posteriores, ‘Fandango at the Wall: Creando armonía entre los Estados Unidos y México’.