La música extiende sus alas

Desde los 13 años el cantautor Luis David Cota descubrió su pasión por la música y la composición, pero una mala decisión lo llevó a ser encarcelado y al cumplir su condena decidió forjar un camino dentro de la música que hoy inicia como ‘Amlako’, su nombre artístico y título del sencillo que lanzó hace un par de semanas, tema con el cual busca brindar un mensaje positivo a los jóvenes chihuahuenses.

Nacido en Alburquerque, Nuevo Mexico, pero criado en Ciudad Juárez, donde asegura nació su amor por la música escuchando exponentes del género urbano, el artista de 24 años radica en El Paso desde hace cinco años.

“A los 13 años empecé a escribir, en primero de secundaria me compré un micrófono y yo me producía, no lo hacía nada bien, todos se reían pero esas críticas me ayudaron para mejorar. Pero mi historia cambió cuando comencé a juntarme con malas amistades y a los 18 años, lamentablemente me llevan a la cárcel donde estuve 16 meses; ahí adentro decidí abrirme camino en la música”, dijo Amlako en entrevista para El Diario.

El artista refirió que busca dar un mensaje mediante sus canciones,principalmente a los jóvenes, para luchar por sus sueños y en libertad.

La canción que es de su autoría va de la mano con un videoclip el cual comentó le tomo dos días llevarlo a cabo.

Pese a la adversidad que hoy se presenta en el mundo debido a la pandemia, Amlako trabaja en un disco con ocho temas y cada canción tendrá un mensaje y reflexión.

“Estoy escribiendo y grabando en el estudio y en enero del 2021 si la pandemia lo permite tengo planeado hacer la gira de promoción por Monterrey, CDMX, Guadalajara y Tijuana. Además hay planes de hacer colaboraciones con artistas del género urbano, así que pendientes y los invito a que me sigan en mis redes sociales”, indicó.

