La música es su motor

Cortesía

Ciudad Juárez— Como Natalia Bermúdez no hay dos. Su estilo, voz y composiciones no se le parecen a nada que se haya visto en la escena local y justo eso es lo que la hace tan especial.

Mejor conocida como Nana Bersa, la cantautora de 19 años ha logrado hacerse de un lugar en el gusto de cientos de personas en menos de un año. Tan sólo en Spotify su primer sencillo: ‘Boy’ (lanzado en enero), cuenta con más de 47 mil reproducciones.

Sus otros dos temas, ‘Icedcoffe’ y ‘Why Am I So in Love With You?’ también cuentan con una considerable cantidad de reproducciones. El primero, que estrenó un mes después de ‘Boy’ (en febrero), cuenta con 16 mil. Mientras que el segundo, lanzado en agosto, tiene más de dos mil.

Teniendo en cuenta su creciente éxito, e inspirada por el apoyo que ha sentido de parte de sus oyentes y compañeros músicos, Nana Bersa asegura en entrevista a El Diario que esto es sólo el principio de grandes cosas y que “nunca va a parar” de hacer música. Tan es así que su próxima jugada es estrenar una cuarta canción para cerrar el año con broche de oro.

“Es una canción demasiado diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer”, explica la cantautora acerca de ‘Azul’, pieza que se estrenará a través de plataformas digitales el sábado 19 de diciembre y que cuenta con la colaboración del juarense Ervin River, quien el pasado mes de agosto se convirtió en parte de la editorial musical Universal Music Publishing Group.

El tema de los géneros R&B y Pop, compuesto por ambos músicos y producido por Comisario Rose y también Ervin River, es una canción sobre un amor imposible que refleja “la tristeza y la soledad que sientes cuando una persona no es para ti”.

“La hice porque conocí a un chico y no pude estar con él. Fue ese sentimiento de sentirme triste y saber que nunca va a pasar nada con esta persona porque tenemos caminos diferentes. Es el estar triste por una persona que no puedes tener”, detalla.

La música de Nana Bersa se distingue por mezclar sonidos melancólicos con ritmos contemporáneos y una voz dulce que se asemeja a la de artistas como Billie Eilish y Lana del Rey.

‘Despertó algo en mí’

Natalia recuerda haber crecido en un entorno familiar en el que la música siempre estuvo presente. Sin embargo, no fue hasta su adolescencia que surgió en ella la inquietud de dedicarse a este arte.

Después de unirse al coro de su escuela en la secundaria, plática que su maestro la invitó a participar en un concurso de canto y, aunque no ganó, confiesa que eso “despertó algo en mí”. Así que, en la preparatoria, decidió a compartir en redes sociales videos de ella cantando.

“Nunca me imaginé realmente querer dedicarme a esto (…) En un momento, no sé que cambió en mí que quería hacer esto”, expresa.

De ahí, en 2019, tras la invitación de un amigo a grabar una canción, surgió el proyecto de Nana Bersa.

Luego de los lanzamientos de sus tres primeros sencillos, en noviembre viajó a la Ciudad de México para trabajar junto a varios productores de Universal Music.

Entre sus planes para el 2021 hay una colaboración con los productores de BorderBoyz: Alberto Espinoza, exintegrante de Nikki Clan, y Ervin River.

Su video más visto en YouTube: ‘Boy’ cuenta con más de cuatro mil reproducciones y tiene en Spotify 785 oyentes mensuales.

Nana Bersa