La mexicana Andrea Meza es seleccionada entre las 21 semifinalistas en Miss Universo 2021

Agencias

La chihuahuense Andrea Meza fue seleccionada dentro de las primeras 21 semifinalistas en Miss Universo 2021.

El evento se celebra desde Hollywood, Florida y arrancó con la selección Miss Colombia, seguida de otras latinas como la mexicana y la representante de República Dominicana.

“Hola, mi nombre es Andrea Meza, soy Miss México, vengo de una ciudad que se llama Chihuahua, Chihuahua, y crecí con una familia muy grande, me encanta estar rodeada de mi familia. También trabajo con la oficina de turismo de Chihuahua y soy la embajadora. Me veo como una embajadora de los derechos humanos, es algo que me importa muchísimo y quiero que las jóvenes luchen por sus derechos”, afirmó en un clip.