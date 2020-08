La inusual aparición de John Deacon: el exbajista de Queen

Nueva York— El bajista de Queen, John Deacon, no ha tenido contacto con Roger Taylor y Brian May durante años, pero se capturaron imágenes raras cerca de su casa y un video extraordinario muestra que todavía tiene tiempo para los fanáticos.

Freddie Mercury murió en 1991. John Deacon tocó su última nota musical con los compañeros de banda sobrevivientes de Queen en octubre de 1997, para la grabación de la última canción de Queen, No-One but You (Only the Good Die Young). Ya se había retirado parcialmente de la banda y del negocio de la música, pero lo hizo formal después de eso.

Rara vez se le ve en público y no ha tenido contacto con May y Taylor durante más de una década. Así que fue extraordinario ver fotografías espontáneas tomadas de la estrella cerca de su casa en el sur de Londres y algunas imágenes de video.

Cuando la película Bohemian Rhapsody reavivó la manía de Queen y Freddie Mercury en todo el mundo en 2018, un hombre estaba notablemente ausente. No estuvo involucrado en la película, ni apareció en su estreno repleto de estrellas en Wembley Arena.

May dijo que a Deacon se le enviaron los primeros borradores del guión y que su silencio fue tomado como una aquiescencia. Parece que se sigue el mismo patrón para todos los negocios oficiales de Queen, ya que Deacon sigue siendo director de su empresa y participa en las regalías.

Taylor lo expresó de manera más directa: "No he escuchado un chillido de John, ni un solo gruñido gutural".

Pero eso no debería haber sido una sorpresa ...

Deacon, que este miércoles cumple 69 años, nunca fue la típica estrella de rock.

Compró su primera casa en Putney con el primer cheque de regalías importante de la banda, y todavía vive allí ahora.

Se casó con su novia Veronica Tetzlaff y criaron a sus seis hijos en la misma casa.

Siempre considerado como el miembro tranquilo de la banda, formó el vínculo más estrecho con Freddie, mientras que los viejos amigos May y Taylor siempre habían sido cercanos, incluso antes de que Queen comenzara.