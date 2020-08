La histórica marca '20th Century Fox' deja de existir oficialmente

Nueva York.- 20th Century Fox, uno de los nombres más reconocidos en la historia del entretenimiento, ya no existe oficialmente.

Disney anunció el pasado lunes que cambiaría el nombre de uno de sus estudios de televisión, “20th Century Fox Television”, como “20th Television”. El nuevo nombre corta tanto el "Century" como el "Fox" del nombre del estudio, informó CNN.

La medida viene seguida por la eliminación del nombre de Fox de su marca de películas “20th Century Fox” en enero. Disney, que cerró un acuerdo de 71 mil millones de dólares para adquirir muchos de los activos de Fox el año pasado, cambió el nombre del antiguo estudio a “20th Century Studios”.

La eliminación de Disney del nombre Fox de todos sus estudios tiene sentido, ya que podría resultar confuso para los consumidores. Los activos restantes de Fox, como Fox Entertainment, Fox Sports y Fox News, son parte de Fox Corporation, que no tiene nada que ver con Disney.

Disney también cambiará la marca de sus otros estudios de televisión con nuevos nombres y gráficos.

20th Century Fox se creó en 1935 como una fusión entre “Twentieth Century Pictures” y “Fox Films”.

El estudio cinematográfico ha producido algunas de las películas más populares y queridas de la historia de Hollywood. Estas incluyen "Star Wars", "The Sound of Music", "Die Hard" y "Home Alone". Incluso su logo y su música reconocible se han convertido en sinónimos de ir al cine.

Y su estudio de televisión no se queda atrás. El estudio ha producido programas exitosos como "The Simpsons" y "Modern Family".