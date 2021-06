La historia de una famosa viuda del Covid

Michelle Groskopf / The New York Times

The New York Times

Los Ángeles - A Amanda Kloots no le sorprende que sea famosa.

No te mudas a Nueva York desde Ohio a los 18 años, no vas a innumerables audiciones por nada, pero no, te quitas el polvo una y otra vez o practicas tap dance todas las noches en el piso del baño de tu pequeño apartamento en caso de que se abra un lugar en el conjunto de las “42nd Street” o las Rockettes, porque crees que estás mejor preparada que para una vida de anonimato tranquilo.

Pero no anticipó la forma en que llegaría allí. "Es tal el contraste, es un estado tan extraño" hacer realidad tus sueños profesionales debido a una enorme pérdida pública, dijo Kloots, de 39 años.

Antes de la pandemia, era conocida por un número relativamente pequeño de seguidores en las redes sociales como bailarina e instructora de fitness. Pero unas semanas después de la cuarentena, se hizo famosa por hacer malabarismos con la vida y el dolor cuando el Covid-19 desató su furia en los pulmones de su esposo, Nick Cordero, la estrella de 41 años de musicales de Broadway como "Waitress" y "A Bronx Tale".

En Instagram, para cientos de miles de personas pegadas a sus teléfonos y en busca de orientación, Kloots dio voz a las agonías, ansiedades y aislamiento que sufren aquellos cuyos seres queridos fueron infectados por el virus.

Cuando su esposo ingresó por primera vez al hospital, a finales de marzo de 2020, tenía alrededor de 50 mil seguidores. Pero a medida que se corrió la voz sobre los frecuentes mensajes en las redes sociales de una joven madre y esposa, que incluían emblemas diarios como “Pensamiento positivo del día” y cantar a la par de "Live Your Life", un himno de rock para ir por tus sueños escrito y grabado por Cordero, el número de seguidores de Kloots aumentó a más de 600 mil.

Eran los primeros días de la pandemia, e instó a los estadounidenses a tomar en serio la amenaza de la enfermedad, a quedarse en casa, a mantenerse activos, a mantenerse espirituales, a tener esperanza.

“Por favor, canten, animen y oren por Nick hoy”, dijo a sus seguidores en mayo pasado. “Sé que este virus no lo deprimirá. No es así como termina su historia".

Cordero murió en julio, luego de una hospitalización de tres meses y medio. Kloots se convirtió en una de las viudas más conocidas de Estados Unidos de la era temprana de la pandemia, pero no se derrumbó de dolor, al menos no públicamente.

Kloots es ahora presentadora de "The Talk", el programa de charla matutino de CBS. Su programa de ejercicios para saltar la cuerda, “AK! Rope”, se ofrece en los clubes Equinox de Nueva York y California. La próxima semana, HarperCollins publicará sus memorias, "Vive tu vida: mi historia de amar y perder a Nick Cordero".

Ella escribe sobre su romance, carreras y sueños, y el dolor que acompaña al silencio. “Siempre comprábamos juntos en el supermercado, en la misma tienda y compramos las mismas cosas”, escribió. "Algunos de esos pequeños momentos, que nunca pensarías realmente importantes, me han perseguido más que nunca".