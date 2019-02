La ganadora es…

Nueva York— El período de votación para la edición 91 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas termina mañana y alrededor de 8 mil 200 integrantes de la industria fílmica usan un sitio web privado para dar de alta sus selecciones. ¿Qué es lo que les pasa por la cabeza cuando le dan clic a las opciones?

En un mundo perfecto, cada votante lo tomaría con mucha seriedad; vería todas las películas nominadas y dejaría de lado sus sesgos personales para decidir sólo según la destreza artística de un filme. Hollywood, sin embargo, no es una utopía.

En gran medida, la votación para el Oscar se trata de prejuicios personales y de reclamos mezquinos. Se trata de quién tiene más amistades entre las personas que deciden el premio, en una academia cuya membresía sigue siendo 69 por ciento masculina y 84 por ciento blanca después de varios años de esfuerzos para diversificarse. En el proceso para decidir también hay consideraciones respecto a los cambios en la industria; concretamente, si Netflix debe premiarse o alejarse del club por el mayor tiempo posible, sin importar la calidad de las películas que produce o distribuye.

A modo de experimento, The New York Times contactó a 20 integrantes de la Academia y les pidió que fueran completamente honestos: ¿Cómo van a evaluar a los ocho candidatos para el premio de Mejor Película?

Ninguno quiso ser citado explícitamente, pero las respuestas dicen mucho sobre los premios Oscar y sobre Hollywood.





Nace una estrella

El camino a la ceremonia de los Oscar es bastante largo y tiene muchos obstáculos. Esta película taquillera, nueva versión de una historia ya contada, parecía ser el filme a vencer a finales del año pasado, pero tropezó en el camino.

Algunos votantes dijeron que perdieron su entusiasmo por ‘Nace una Estrella’ cuando sólo ganó una de las cinco nominaciones en los Globos de Oro (la de Mejor Canción Original). Otros criticaron a Lady Gaga, la protagonista, por dar discursos en otras premiaciones (como los Globos y el National Board of Review) que los desencantaron.





Pantera negra

La mayoría de los entrevistados dijeron que pondrían esta película en una posición alta en las boletas por las buenas actuaciones, un diseño de producción suntuoso y por su relevancia cultural.

El problema que tuvieron varios de los votantes es que ‘Pantera Negra’ fue hecha por Marvel, que es propiedad de Disney, el estudio que ha barrido a casi todos los demás en términos de taquilla.





Bohemian Rhapsody

La película inspirada en la historia de Queen y dirigida por Bryan Singer es de las contendientes para Mejor Película que más ha causado confusión en los últimos años. Y eso que ‘Babe: El Puerquito Valiente’ fue nominada en 1996.

Los votantes entrevistados usaron palabras como “superficial” y “desordenada” para describir el filme, que tuvo reseñas poco positivas de los críticos y fue denunciada en ciertos sectores por restarle importancia a temas de la sexualidad de Freddie Mercury.



El Infiltrado del KKKlan

Fue mencionado como un gran logro fílmico por algunos votantes, aunque no parece haberles emocionado.

La película dirigida por Spike Lee fue destacada por ser original e intelectual. Una persona explicó que es de las películas que después se mencionan en los libros de historia del cine. Por otro lado, las películas que ganan el mayor premio de la Academia usualmente son las que provocan reacciones emocionales en los votantes.





Roma

La película dirigida por Alfonso Cuarón y distribuida por Netflix parece estar creando una crisis de conciencia.

¿Votar por ‘Roma’ porque es la Mejor Película o no respaldarla, sin importar sus méritos artísticos, porque Netflix representa un desafío para que las audiencias sigan yendo al cine? Aunque la plataforma intentó apaciguar a algunos al distribuir ‘Roma’ en varios cines de América del Norte —en Estados Unidos lo hizo en 250 salas independientes, un estreno similar al que tienen casi todos los filmes en un idioma distinto al inglés—, Netflix prácticamente no saca sus películas en cines.

Los votantes están divididos; algunos en el grupo anti-Netflix dijeron que van a votar por Cuarón para sentirse menos culpables de su decisión.

Otra queja que hubo sobre ‘Roma’ fue por su ritmo; una persona de la rama actoral describió la película como importante pero aburrida.





La Favorita

A los votantes les gusta decir que respaldaron al eventual ganador. Y aunque esta comedia negra inspirada en la reina Anne (ambientada alrededor de 1710) fue muy admirada por las actuaciones, el guion y los vestuarios, ha perdido varios de los premios pre-Oscar. “Me encanta esta peliculita indecente, pero no quiero desperdiciar mi voto”, me dijo una persona que estaba a la espera de los Premios de Cine de la Academia Británica, para tomar su decisión.

Otros de los entrevistados comentaron que no están seguros si ‘La Favorita’ manda un buen mensaje por su retrato de las mujeres (interpretadas por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz) o termina por reforzar el estereotipo de que ellas son arpías que manipulan y engañan.





El Vicepresidente

Sólo una de las veinte personas dijo que va a votar por ‘El Vicepresidente’, comedia semibiográfica sobre Dick Cheney dirigida y escrita por Adam McKay. “Uno de los productores es mi amigo, entonces siento que tengo que hacerlo”, explicó esa persona; una promoción poco enfática.

Otros de los entrevistados destacaron las actuaciones, sobre todo las de Christian Bale como Cheney y Amy Adams como Lynne Cheney, pero se quejaron de que la película parece estar demasiado satisfecha consigo misma por sus trucos visuales y jocosidad.





Green Book

Nadie de mi muestreo consideró que esta película sobre la era de la segregación racial en Estados Unidos fuera perfecta; dijeron que sin duda le faltan matices y que la infame escena en la que el personaje blanco le enseña a comer pollo frito al personaje afroamericano los hizo sentir vergüenza. Pero Green Book también conmovió a muchos de los votantes. Un productor, cuya edad ronda los 60, dijo que el final bonito hizo “derretir” su corazón.