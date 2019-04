La cuestionan por su peso

Ciudad de México– Demi Lovato respondió a quienes han criticado su figura con un mensaje en el que deja claro que está tranquila con la apariencia de su cuerpo.

Luego que el portal Inquisitr publicara un artículo en el que hacía referencia a su aumento de peso, la cantante se expresó a través de Instagram.

“Soy más que mi peso”, escribió junto a una imagen de la publicación.

“A diferencia del pasado no me siento amenazada ni perturbada poR que alguien escriba un titular sobre que luzco una figura más llena. Estoy molesta porque la gente piense que está bien hablar sobre el cuerpo de alguien más, especialmente si se trata de una mujer que ha sido abierta sobre su desorden alimenticio”.

Aseguró que su enfado no era porque se tratara de ella, quien reconoció fue bulímica, sino por que ese tipo de expresiones son nocivas.

“Mucha gente hoy en día basa su figura en lo que otros dicen de cómo debería lucir o cuál es el peso que deberían tener. Artículos como éste contribuyen a ese pensamiento tóxico. Si estás leyendo esto, no hagas caso de las conversaciones negativas sobre las dietas”.

Momentos después de sus comentarios, la intérprete de ‘Sober’ publicó imágenes de los mensajes que intercambió con el autor del texto, Fabio Magnocavallo.

En ellos, Magnocavallo se disculpó por lo que redactó y aseguró que aprendió la lección.

“El cambio se hace alzando tu voz, hablando con la verdad y repartiendo amor y compasión, no odio”, añadió la artista.

Para concluir, pidió a sus seguidores que no atacaran al autor y mostró su buen humor luego de la situación.

“Ahora mi gordo trasero se irá a dormir. Buenas noches chicos, los amo. No olviden decirse a ustedes mismos lo bellos que son y que merecen una vida feliz y saludable”.