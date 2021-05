La chihuahuense Selene Gabaldón cautiva en ‘Tengo talento, mucho talento’

A los tres años descubrió su pasión por el canto y aunque Selene Gabaldón asegura que dentro de su círculo familiar no existe nadie que se dedique a la música, ella cuenta con todo el apoyo de sus seres queridos para hacer realidad el sueño de triunfar como cantante, el cual lo ha hecho realidad con su participación dentro del concurso televisivo estadunidense ‘Tengo talento, mucho talento’.

“Desde niña me subía en un burrito y me ponía a cantar, me gustaba mucho que las personas me vieran cantando y se emocionaran con mi voz; tengo 13 años cantando, no de manera profesional, sino en concursos en eventos de fiestas familiares, por supuesto que algún día me gustaría emprender mi carrera como cantante”, dijo la intérprete chihuahuense en entrevista para El Diario.

Oriunda de Chihuahua, actualmente radica en Sierra Azul, compartió que uno de sus sueños más grandes era poder pisar el escenario de ‘Tengo talento, mucho talento’ y salir en televisión, lo cual no solo logró eso, sino también cautivo a los cuatro panelistas.

La cantante, Chiquis Rivera; Pepe Garza, compositor, productor musical y programador de radio que marca tendencia en la música regional mexicana; la reina de la música grupera, Ana Bárbara y el personaje de radio y televisión, Don Cheto, al escucharla entonar la canción ‘Volver, Volver’, de Vicente Fernández, quedaron sorprendidos con la potente voz y personalidad de Selene, augurándole que podría llegar hasta la final.

“Me animé a pisar un escenario tan grande, ha sido una experiencia muy bonita y es un sueño hecho realidad, poder demostrar que tengo talento y llevar el nombre de Chihuahua en alto es un gran honor”, expresó.

A sus 16 años de edad, la cantante refirió que uno de sus más grandes retos en su carrera ha sido pasar a la semifinal en el reality show, ya que la competencia estuvo bastante reñida.

“Ensayo a diario las canciones, le pongo mucha dedicación y esfuerzo.Estoy muy feliz en el show, me siento cómoda preparada para llegar lejos y ¿por qué no?, hasta la final”.

“Me encantaría grabar un material discográfico para comenzar de manera profesional mi carrera como cantante, así que los invito a todos me sigan en mis redes sociales para que me apoyen y sepan todo lo que ando haciendo”, indicó.

¡Síguela!, en:

Instagram/Selene_Gabaldon

Facebook/Selene Gabaldon

YouTube/Selene Gabaldon

DE CERCA

Selene Gabaldón Mendoza

Chihuahua, Chihuahua

Edad:16 años (26 de abril del 2005)

Pasatiempos: cantar y montar a caballo

Frase: ¡ajá viví!