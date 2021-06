La Casa de las Flores se rodó en completo secreto

Cortesía

Ciudad de México— Actuar en La Casa de las Flores, La Película fue, para muchos miembros del elenco de la serie, un regalo en la pandemia. Uno que tuvieron que esconder muy bien todos estos meses.

Por ello, y ahora que ya está disponible en Netflix, hay razones de sobra para celebrar, cuenta Tiago Correa, no sólo por la continuidad de la familia De la Mora, sino por haberlo logrado en contingencia y en secreto.

"Fue una sorpresa muy rica y teníamos muchas ganas de contarlo, pero teníamos que esperar. Cuando terminamos el rodaje, de mes y medio, teníamos dos cosas por celebrar: terminar una película, que siempre es una alegría muy grande, y lograrlo en medio de todo esto.

"Ninguno se contagió y aprendimos un poco cómo se va a filmar de ahora en adelante por un tiempo, respetando el contacto físico, con cordones de distancia, pruebas PCR, todos los protocolos de salubridad, y al final estuvimos muy contentos con el resultado. El filme es muy divertido", dijo.

La producción de Manolo Caro trae de vuelta a la compleja familia, a la que aún le queda un secreto más por desenterrar, en manos de Delia, y para contarlo seguirán con la línea atemporal entre la década de los 80 y el tiempo actual, con el que jugaron en su última temporada.

"Lo que me toca es seguir descubriendo a los De la Mora en esta década, con todo lo que conlleva: el vestuario, el peinado, los códigos. Fue volver a entender lo que era México en los 80, y fue muy divertido el proceso; además, todos los personajes nuevos son encantadores.

"Al ser ahora una película está todo más acotado, pero muy bien hecho, se van a reír, y aquellos que vivieron los 80 se van a identificar y recordar lo que era esa época", expresó Correa, quien da vida a Ernesto de la Mora en su juventud.

Para el actor, este largometraje, al que se sumaron Angélica María, Tessa Ia, Paco de Miguel y otros, demuestra el alcance que pueden tener ahora los contenidos gracias a las plataformas, al conquistar audiencias en todo el mundo.

"Creo que las plataformas han resultado muy productivas y beneficiosas. Que un contenido sea mexicano, chileno, de donde sea, y pueda llegar a una persona que está al otro lado del mundo y que pueda engancharse con una historia o un personaje, es asombroso.

"Nosotros, con esta Casa de las Flores, tenemos un público muy fuerte en Asia, África, Brasil... Nos ha ayudado a cautivar a nuevos mercados y a crear esta familia, así que esperamos que les guste", indicó, emocionado.

Deja Darío fluir

Tras su paso por la saga La Casa de las Flores, Darío Yazbek Bernal prepara una nueva película y otra serie.

El histrión, de 30 años y quien obtuvo notoriedad internacional por su rol de Julián de la Mora en las obras de Manolo Caro, está en Miami rodando una nueva producción para Apple TV+, Now and Then, que cuenta con Maribel Verdú, Manolo Cardona, Marina de Gavira, Rosie Perez, Jimmy Shaw y Steve Howard y aborda las disyuntivas de un grupo de amigos que en un fin de semana viven una tragedia.

"Está quedando muy bonito, está listo. Es una propuesta interesante, creo que estamos trabajando con un elenco muy bueno y variado.

"Mi personaje, Pedro, es un chico al que le ha costado entender de dónde viene y qué hace en el mundo, la relación con sus amigos. Está un pasito atrás y viendo cómo van avanzando las cosas", platicó, en entrevista.

Su otro proyecto, que podría llegar a inicios del 2002, es Good Savage, en posproducción, y lo coprotagoniza con Manuel García Rulfo y Naian González Norvind.

"Hago a Don Chelo, un terrateniente local, y me gustó mucho hacerla; no puedo decir mucho", afirmó sobre el filme, de Santiago Mohar Volkow.

El hermano de la novel cineasta Tamara Yazbek Bernal y medio hermano de Gael García Bernal nunca se obsesiona con el éxito.

"Uno no sabe cómo funcionan las situaciones. Si jala bien, ¡qué chingón!, y si no, a lo que sigue. Con esta peli lo que aprendí, y creo que lo usaré para siempre, es que no importa si le va bien o mal a algo, lo que importa es disfrutar el proceso.

"Lo más gratificante es saber que hiciste lo mejor. Hay gente que sufre mucho por si le va bien o no a lo que hace, y es difícil andar así por la vida".