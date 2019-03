La canción que surgió de la boda entre John Lennon y Yoko Ono

La mañana del 20 de marzo de 1969 en Gibraltar, territorio británico de ultramar, el músico británico John Lennon y la artista japonesa Yoko Ono contrajeron matrimonio.

Su boda daría pie a la famosa protesta de ambos en contra de la guerra y a favor de la paz en hoteles de Ámsterdam y Montreal, una aventura que el líder de The Beatles convertiría en una exitosa canción: "La Balada de John y Yoko".

Aprovechando la amplia atención que medios del mundo dieron a sus nupcias y posterior luna de miel, John y Yoko realizaron dos encamadas, una en Holanda, del 25 al 31 de marzo, y otra en Canadá, en la última semana de ese mayo de 1969, las cuales consistieron en un performance pacífico donde promovían la paz, en una etapa especialmente problemática por la Guerra de Vietnam y la llamada Guerra Fría que sostenían Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, entre otros conflictos en el mundo.

En Montreal, Lennon grabó su himno pacifista "Give Peace a Chance", que sería de sus primeros materiales como solista tras separarse de The Beatles.

Estos hechos fueron retratados en "La Balada de John y Yoko", sencillo que llegó al primer sitio en listas del Reino Unido y al número 8 en Estados Unidos, y el cual fue grabado únicamente por Lennon y Paul McCartney, debido a vacaciones y compromisos de George Harrison y Ringo Starr.

La canción fue muy polémica por el verso: "Cristo, sabes que no es fácil, sabes lo duro que puede llegar a ser. La forma en que están yendo las cosas, me van a crucificar". Lennon comparaba lo complejo que había resultado consumar su matrimonio con Yoko Ono, tras separarse de Cynthia Powell; en la misma menciona su protesta en el hotel Hilton de Ámsterdam.

"La Balada de John y Yoko" se grabó en abril de 1969 y fue lanzada un mes después como sencillo, en una etapa en la que los integrantes de The Beatles vivían un proceso de separación luego de la complicada filmación y grabación de "Let It Be" y la fricción natural tras convivir muchos años como grupo, pese a lo cual, aún alcanzaron a producir lo que sería su "canto de cisne": Abbey Road, su último disco.

Pero la boda entre John y Yoko también derivó en el Wedding Album, tercer álbum experimental de la pareja, tras el Two Virgins y el Life with the Lions, que aprovechando el 50 aniversario, saldrá a la venta este viernes 22 de marzo en una edición conmemorativa que contendrá algunos souvenirs que recuerdan el compromiso que contrajeron aquel 20 de marzo de 1969 en Gibraltar.