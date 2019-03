La batalla de Kim Kardashian contra la psoriasis se agudiza

Ciudad de México.- La empresaria Kim Kardashian lidia contra un nuevo brote de psoriasis. Este jueves fue captada con su hija North West en Los Ángeles, mientras la llevaba a grabar un video musical con la bailarina Jojo Siwa, publicó El Universal.

Kim Kardashian lucía una chaqueta negra y delineó su silueta curvilínea con lycras grises. Completó el atuendo deportivo con tenis de la marca Yeezy y dejó suelta su cabellera lacia.

La estrella de Keeping up With The Kardashians dijo a sus seguidores en redes sociales que enfrenta un nuevo brote de psoriasis. Los daños a su piel fueron capturados por las cámaras.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que ésta es una enfermedad de la piel que causa picazón y dolor; a su vez provoca “piel engrosada y enrojecida con escamas plateadas”.

Enfatizan que suele aparecer en hombros, rodillas, piernas, espalda y cara. Lamentablemente, no hay una cura para esta enfermedad causada por problemas en el sistema inmune. Hasta ahora, los médicos han hallado que se presenta con más frecuencia en adultos y que, algunas veces, es hereditaria.

“En un proceso llamado recambio celular, las células de la piel que crecen en la parte más profunda de la piel avanzan hacia la superficie. Normalmente, esto demora un mes. En la psoriasis, ocurre en algunos días debido a que las células avanzan demasiado rápido”, explican.

La enfermedad que padece Kim Kardashian puede durar toda la vida; los síntomas aparecen y desaparecen, a veces en función de factores como infecciones, estrés, piel reseca y ciertas medicinas.

A finales del año pasado, la empresaria de 38 años reveló que la psoriasis se había extendido de sus pies a múltiples partes de su cuerpo. En febrero, afectó su cara.

“Cara de psoriasis” escribió en Instagram Stories. Más tarde publicó una fotografía donde usa un ungüento de hierbas.

“Nunca había visto así mi psoriasis antes y ni siquiera puedo cubrirla en este momento. Se ha apoderado de mi cuerpo. ¿Alguien ha probado un medicamento para la psoriasis y cuál funciona mejor?”, escribió.

Kardashian ha recibido apoyo de sus seguidores y ella comparte su testimonio para ser empática con otras personas que padecen la enfermedad. De acuerdo con la Fundación Nacional de Psoriasis, ocho millones de estadounidenses tienen la misma afección.

La empresaria no se aparta de sus proyectos y acaba de lanzar una nueva línea de lentes de sol.