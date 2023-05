La aventura no termina

Nueva York - El popular western televisivo "Yellowstone" con Kevin Costner terminará este otoño y será reemplazado casi inmediatamente por una secuela. Pero como todo buen drama, hay algo de misterio.

La secuela, aún sin título, se estrenará en diciembre en la cadena de cable Paramount, que también televisa "Yellowstone", dijo Paramount el viernes.

Detrás de Costner, que interpreta al ranchero de Montana John Dutton, el creador de la serie Taylor Sheridan lanzó un fenómeno. El estreno de su quinta temporada el pasado noviembre fue visto por 12,1 millones de espectadores en la noche de su debut, más gente que cualquier otra serie guionizada el otoño pasado, una hazaña notable para un programa que no está en una cadena de televisión.

"Hemos sido capaces de crear una serie que no empezó siendo popular, pero que lo fue por sus propios medios", declaró Costner a The Associated Press el pasado otoño.

"Yellowstone" terminará con nuevos episodios que se emitirán en noviembre; el viernes no se anunció cuántos. Esos episodios aún no se han rodado, y no está claro si Costner participará en ellos tras las informaciones que apuntan a que podría querer abandonar la serie.

Paramount no quiso hacer comentarios al respecto el viernes, y un portavoz se limitó a decir: "Kevin Costner es una parte importante de 'Yellowstone' y esperamos que así sea durante mucho tiempo."

David Glasser, director general de 101 Studios, que produce "Yellowstone" con MTV Entertainment, dijo que la nueva serie "continuará donde lo deja 'Yellowstone' en otra historia épica." Aunque la serie aún no tiene nombre, la palabra "Yellowstone" formará parte del título, una distinción importante porque no fue el caso de spinoffs como "1883" o "1923".

Paramount ha desmentido las informaciones publicadas sobre el fichaje del actor Matthew McConaughey para protagonizar la secuela. Pero un portavoz dijo el viernes que McConaughey "es un talento fenomenal con el que nos encantaría asociarnos."

Tras su estreno en la cadena de cable, la secuela también se emitirá en la red de streaming Paramount+.

Se trata de una distinción muy importante para la empresa. "Yellowstone" se emite en el servicio Peacock de NBC Universal, propiedad de Comcast, lo que significa que una gran parte de los ingresos generados por el popular drama han ido a parar a otra parte.