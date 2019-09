Korn, resurgen del dolor... una vez más

En agosto de 2018, Deven Davis, esposa del vocalista de Korn, Jonathan Davis, murió a causa de una sobredosis y fue este hecho el que detonó un cambio de dirección en el nuevo álbum de la banda, The Nothing, ya disponible en todas las plataformas.

"Comenzamos a trabajar en un disco nuevo cuando terminamos la gira The Serenity of Suffering, pero antes nos tomamos un tiempo para estar con nuestras familias y fue hasta enero de 2018 que comenzamos a escribir el disco, así fue como empezó, quisimos tomarnos nuestro tiempo para hacer un disco significativo... y no sabíamos que Jonathan pasaría por un tiempo tan difícil como el que vivió. Eso sacudió el disco de una forma que no estábamos preparados y obviamente paramos de escribir, nos tomamos un tiempo y dejamos que Jonathan se tomara un tiempo para sanar y volver a retomar lo que estábamos haciendo.

"Teníamos que regresar a revisar lo que habíamos hecho y en lo que habíamos invertido meses... y en ese momento nos cuestionamos si éramos lo suficientemente fuertes para sostener a Jonathan y la experiencia por la que había pasado, muchas de las cosas cambiaron a partir de eso y de alguna manera lo que sucedió nos afectó a todos de diferentes formas. En este punto somos tan unidos como hermanos, hemos pasado tantas cosas juntos, casi 30 años, así que cualquier cosa que le pase a uno de los miembros de la banda todos los sentimos, sea bueno, malo o como sea, tenemos una empatía entre nosotros como familia”, dijo James Munky Shaffer, guitarrista de la agrupación californiana, en entrevista exclusiva con Excélsior.

El episodio se suma a una serie de eventos trágicos que han marcado al grupo desde su formación en 1993, pues es bien sabido entre los fans que la rola Daddy relata un abuso que Jonathan sufrió en su infancia. Además, lidiaron en 2005 con la salida del guitarrista Brian Head Welch, quien se adentró al cristianismo para aliviar sus fuertes adicciones. Regresó apenas en 2012.

La banda de nu metal, que ha editado ya 13 materiales y conocida por las rolas Falling Away From Me y Make Me Bad, ha encontrado en su música una manera de hacerse presente en la vida de sus seguidores.

"Para nosotros es importante darles a los fans esa sensación de que no están solos, darles un sentimiento de pertenencia, nunca imaginé que esta banda pudiera hacer eso al principio, pero ahora, después de tantos años los fans se me acercan y me dicen que les salvamos la vida con nuestra música y que los hemos ayudado.

"Esto se ha convertido en algo que no solo se trata de hacer discos y venderlos, sino de ayudar a la gente, estamos muy agradecidos de que nuestra música haya alcanzado un estatus más alto que solo ‘me gusta tu canción o tu música’, estamos muy agradecidos de poder tocar a la gente con lo que hacemos de una manera que jamás imaginamos”, dijo Munky vía telefónica desde Los Ángeles.

De más de 20 temas que Korn escribió y logró condensar, sólo 13 se quedaron.

"Algunas de las canciones adquirieron otro significado, unas se volvieron más pesadas y otras tomaron un significado más importante, comenzamos a ver que algunas eran muy ligeras o muy alocadas y otras se salían de lo que ahora estábamos haciendo, creo que hicimos como 25, 26 canciones, esas canciones estaban ahí, algunas tenían letra, otras solo la música, pero en ese momento lo que queríamos era consolidar algunas de las más serias.

"Las que nos hicieran sentir más cómodos, es decir, cuando Jonathan regresara, iba a tener que escucharlas o leerlas y probablemente aún se encontraría vulnerable a lo que estaba sintiendo, y por eso regresamos a revisar el material”, recordó.

Korn no solo decidió lanzar el disco, sino que también se unió con Adam Mason y Simon Boyes para crear The Nothing, una miniserie ficticia de seis capítulos en forma de podcast, cuya historia se basa en un periodista que viaja a Kansas para investigar la desaparición de una adolescente, cuyo lanzamiento será el próximo mes, según el tráiler Can You Hear Me.

"Si me hubieran dicho hace 20 años que iba a ser un YouTubestar o una estrella del Instagram no lo hubiera creído, pero ahora si quieres ser relevante debes estar abierto a que tus fans tengan acceso a ti de distintas formas como un podcast, Instagram o un hilo de Twitter.

"Es importante estar conectado con tus seguidores aunque sea ficción, como lo es esta serie que hicimos, es algo muy cool, la idea nos la presentaron hace un par de meses y nos pareció algo muy bueno y dijimos, ‘¿por qué no?, hagamos algo fuera de la música’ que siga auspiciado y curado por Korn y que nos mantenga la vena creativa y que nos mantiene haciendo cosas”, concluyó el guitarrista, de 49 años.