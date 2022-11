Kevin Spacey regresa al cine tras juicio por presunto abuso

Ciudad de México.- Kevin Spacey ya tiene un papel que interpretar en un filme luego de salir liberado de un juicio por supuestas agresiones sexuales y de revelarse que enfrentará nuevos cargos de abuso en Reino Unido.

Este martes, el portal Variety reportó que Spacey participará en el thriller titulado Control, donde actuará como el antagonista, junto a un elenco con actores como Lauren Metcalfe y Mark Hampton.

De acuerdo con la información, Kevin Spacey será el encargado de interpretar al enemigo de la Primera Ministra británica, Stella Simmons, por lo que buscará cumplir todos sus objetivos para vengarse.

Control será realizada bajo la dirección y guion de Gene Fallaize, quien ha trabajado en proyectos como Superman: Requiem y Terroristas, Masacre en el Aire.

El rodaje se llevará a cabo en Camberwell Studios y algunas locaciones de Londres a principios del próximo año.

Sobre la participación de Spacey, el director de Control compartió a Variety que las acusaciones contra el histrión no eran impedimiento para no considerarlo, afirmando que escribió el guion para que la ex estrella de House Of Cards fuera quien lo interpretara.

El mes pasado, Kevin Spacey ganó un juicio contra el actor Anthony Rapp, quien solicitaba 40 millones de dólares por daños provocados a causa de una presunta agresión sexual.

Sin embargo, a mediados de noviembre se informó que el histrión volvería a enfrentar a la justicia por nuevos cargos de agresión sexual en Londres.