Kevin Parker, de Tame Impala, se fractura la cadera

Ciudad de México.— A tan solo dos días de sus presentaciones en el País, Kevin Parker, vocalista de Tame Impala compartió en su cuenta de Instagram que tuvo un accidente y se fracturó la cadera, pero esto no será impedimento para dar sus shows, pues asegura que dará todos los conciertos que tiene planeados en México y sudamérica.

"Me fracturé la cadera. Intenté correr medio maratón con lo que resultó ser una fractura por estrés. Vaya. Llegué a 1 km de la meta. Así es la vida, supongo", dijo Kevin.

PUBLICIDAD

"Todos los shows en México y Sudamérica siguen adelante como estaba planeado, no voy a renunciar a ustedes", finalizó.

En el 2020, Tame Impala tenía presentaciones pactadas en la Ciudad de México y Monterrey, sin embargo fueron canceladas debido a la pandemia por coronavirus, por lo que al anunciar su accidente fans y seguidores se pusieron muy tristes.

"No puede ser, llevo años esperando que Tame Impala llegue a México y ahora Kevin Parker tiene una lesión ya mejor llévame diosito", escribió un internauta.

El intérprete de "The Less I Know the Better" compartió una serie de fotos donde aparece en el hospital y también muestra todos los procedimientos que le han hecho, como ponerle un tornillo en la cadera.

Hasta el momento Ocesa no se ha pronunciado al respecto.