Keanu Reeves agradece a Will Smith por rechazar el papel de Neo en Matrix

Ciudad de México.— Matrix Resurrections llega a los cines el próximo 22 de diciembre. En la cuarta entrega de la saga Keanu Reeves retomará su rol de Neo, uno de los papeles más destacados de su carrera y que, tal y como ya trascendió hace años, estuvo a punto de caer en manos de otra estrella: Will Smith.

Smith rechazó el rol y en una entrevista con Esquire le preguntaron a Reeves qué opinaba de la decisión de su compañero.

"Este papel cambió mi vida. Fue una experiencia creativa maravillosa, así que interpretar a Neo en la trilogía y ahora en la cuarta película ha tenido un gran impacto en mi vida personal y creativamente", dijo.

Después, mirando a cámara, el intérprete se dirigió directamente a Smith. "Muchísimas gracias", dijo.

El protagonista de Men in Black explicó anteriormente por qué había rechazado el rol de Neo.

"A veces dices que no cuando deberías haber dicho que sí", bromeó en una aparición en The Shop Uninterrupted, agregando que "habría arruinado" la saga Matrix. En un tono más serio, Smith aseguró que la descripción que le ofrecieron de la película no le convenció.

"Vamos a crear unas cámaras, inventaremos unas cámaras e imaginaremos que saltas, como haciendo un movimiento de kung fu, pero luego puedes quedarte quieto en el aire.... La cámara mostraría todo alrededor... Vamos a inventar eso" fueron las palabras que usaron las hermanas Wachowski para que se uniera al proyecto.

En su lugar, Smith decidió rodar Wild Wild West, película que él mismo eligió como la peor de su carrera. "Wild Wild West es una espina clavada por mi parte. Verme con pantalones de montar no me gusta", confesó a GQ.