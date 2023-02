Karol G hace catarsis

Karol G, estrella colombiana del pop mundial, dijo que escribió 60 canciones, quizá más, para su nuevo álbum, ‘Mañana será bonito’; después de un tiempo, las redujo a 17.

Las primeras, recordó en un videochat desde Medellín, Colombia, estaban llenas de “rabia, tristeza, tusa, relaciones tóxicas”.

Reflejaban las secuelas de su ruptura con el rapero y cantante puertorriqueño Anuel AA en 2021, tras el fin de un romance que habían hecho público con un dueto en 2019, “Secreto”, que desde entonces ha sido reproducido más de mil millones de veces en plataformas de transmisión en continuo.

Karol G, de 32 años, escribió sobre sentirse traicionada, sobre tentaciones y dudas, sobre salir de fiesta para superar el dolor, sobre sexo sin compromiso con un ex. Pero al final se encontró a sí misma escribiendo canciones de amor cauteloso y contando sus bendiciones. Pocas semanas antes del lanzamiento del álbum, el 24 de febrero, se preguntaba si había sido demasiado sincera.

Karol G, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo Navarro, dijo que “El disco es más Carolina que Karol G”.

“Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”.

En ‘Mañana será bonito’, Karol G trabajó con Finneas (hermano y colaborador de Billie Eilish), el cantante de dancehall jamaicano Sean Paul, el cantante de bachata nacido en el Bronx Romeo Santos y su precursora como superestrella colombiana, Shakira.

El álbum no ofrece una narrativa. Enmarcado por dos canciones que llaman a la esperanza —“Mientras me cura del cora”, basada en “Don’t Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin, y “Mañana será Bonito”—, la lista de canciones deambula entre aventuras y besos, excesos despreocupados y enamoramientos cautos.

‘Bichota’ empoderada

Karol G acuñó la palabra “bichote” —en argot puertorriqueño: capo de la droga— en un sustantivo femenino para, como ella dice, hablar de ser una “jefa perra”, una mujer sexy y poderosa. Su nueva jerga se puso de moda. “Bichota se convirtió en un movimiento”, dijo. “Las bichotas no lloran, las bichotas trabajan para sí mismas, las bichotas son grandes, las bichotas son fuertes, las bichotas pueden hacerlo todo”.

Es la música su destino

Desde muy pequeña supo que quería cantar. Cuando era adolescente, se presentó sin éxito a la edición colombiana del programa de telerrealidad musical The X Factor, pero poco después firmó un contrato discográfico con la discográfica puertorriqueña Diamond Music, del que su padre la rescató dos años más tarde. En 2012, se había desanimado tanto que decidió abandonar la música y estudiar mercadotecnia en Nueva York.