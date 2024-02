Karol G es nombrada Mujer del Año por Billboard

Associated Press | Hizo historia al ganar su primer Grammy y convertirse en la primera mujer en llevarse el premio en la categoría de mejor álbum de música urbana Associated Press | Hizo historia al ganar su primer Grammy y convertirse en la primera mujer en llevarse el premio en la categoría de mejor álbum de música urbana Associated Press | Hizo historia al ganar su primer Grammy y convertirse en la primera mujer en llevarse el premio en la categoría de mejor álbum de música urbana

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar LOS ÁNGELES — La cantautora colombiana Karol G se ganó el título de Mujer del Año 2024 de Billboard, lo que la coloca en la misma compañía que Taylor Swift, SZA y Lady Gaga. El domingo, Karol G hizo historia al ganar su primer Grammy y convertirse en la primera mujer en llevarse el premio en la categoría de mejor álbum de música urbana, reflejando el cambio del reggaetón y el hip hop latino que está dejando de ser “música de hombres”. “Sabes, siento mucha responsabilidad al respecto. Como mujer, tengo que decir que, en mi experiencia, fue difícil, como tantas cosas, ser una chica en esta industria, en la música que hago, en la música urbana”, dijo a The Associated Press en la gala de los Grammy. Ahora será honrada como Mujer del Año en los Premios Billboard Women in Music el 6 de marzo. Entre las homenajeadas anteriores se encuentran Madonna, Cardi B, Billie Eilish, Selena Gomez y Ariana Grande. En 2023, su álbum “Mañana será bonito”, una de las selecciones de AP para lo mejor del año, rompió récords de streaming y alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200, convirtiéndola en la primera mujer en lograrlo con un lanzamiento en español. “Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres de todo el mundo debido a sus letras empoderadoras y su confianza desvergonzada”, dijo Hannah Karp, directora editorial de Billboard, en un comunicado. “El lanzamiento de su innovador álbum ‘Mañana será bonito’ ha demostrado que es una fuerza que hay que considerar tanto en las listas de éxitos en inglés como en español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año”. Otras ganadoras de los premios Billboard Women in Music incluyen a Ice Spice, NewJeans, Victoria Monét, Maren Morris, Kylie Minogue, Young Miko y más. La entrega de premios se llevará a cabo en el YouTube Theater en Hollywood Park en Los Ángeles, presentada por la actriz y productora Tracee Ellis Ross. El público podrá comprar entradas en billboardwomeninmusic.com. PUBLICIDAD