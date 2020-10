Kaley Cuoco pausa la comedia por un drama

Agencia Reforma

Hacer reír y la comedia en general son dos cosas que Kaley Cuoco ama profundamente.

No obstante, bastó un pequeño vistazo a la novela "The Flight Attendant", de Chris Bohjalian, para que la actriz se aventurara a producir un thriller que le dio un giro total a su carrera, tras haber protagonizado durante 12 años la exitosa sitcom The Big Bang Theory.

"Crecí en las comedias de situación desde que vi I Love Lucy; obviamente, también por haber estado en mi primera serie con John Ritter (8 Simple Rules). Me encanta el arte de hacer reír a alguien y sin tomarte las cosas tan seriamente. Lo hice por años en el show, lo adoré y volvería a hacerlo inmediatamente.

"Pero esto era, bueno, un nuevo camino, uno que no estaba tan alejado de lo que había hecho y para que la gente dijera '¿qué está haciendo?'. Todavía está esa ligereza y esa parte mía que se va a ver", declaró la actriz.

En la pasada edición virtual de la Television Critics Association, Cuoco presentó The Flight Attendant, sobre una asistente de vuelo que, tras una noche de copas, despierta en un hotel de Dubái junto a un cadáver.

Para la estadounidense era importante que el proyecto tuviera su personalidad y que junto a su equipo creativo encontraran el tono para tan sombrío show."Adoro el drama, que me asusten, correr. Ha sido algo completamente nuevo y diferente. Nunca había hecho algo así antes y lo disfruté por completo, pero amo las comedias y la gente cree que nunca más voy a querer hacerlas (y no es cierto)", agregó.

El show, que se transmitirá por la plataforma HBO Max, lo realizó mediante su casa productora, Yes, Norman Productions, la cual firmó un acuerdo de varios años con Warner Bros. Television.

"Ser productora y parte del equipo creativo ha sido una nueva experiencia para mí. Nunca lo había hecho. En los últimos años me he reído mucho con esto. A veces no quisieras saber todo lo que sucede (al producir).

"Ha sido un cambio para mi carrera ver el proyecto desde el inicio e ir con tus instintos cuando tomas las decisiones, juntar a mi increíble equipo y aprender. Ha sido maravilloso", compartió Cuoco, en exclusiva.

Sin embargo, su primera experiencia como productora ejecutiva llegó con la serie animada Harley Quinn, en la que también presta su voz al personaje de DC Comics, y que se ha vuelto un fenómeno de culto.

"Cuando me lo propusieron, dije: 'Sí, puede ser divertido'. Era una cosa muy pequeña, los escritores fueron divertidísimos y me enamoré. Hicimos el show y ha sido una locura.

"No tenía idea de que se iba a volver algo tan loco y lascivo como ya lo es. A veces me sorprendo con las cosas que digo, pero, al igual que con esta nueva serie, ha sido algo muy disfrutable".

De lo que está segura Cuoco es de que la pantalla chica es su medio predilecto, aunque no se niega al cine.

"La TV está cambiando. La manera en que puedes ver las series es distinta. Con Big Bang... hacíamos 24 episodios al año. Ahora es una situación distinta, quieres ver todo de un jalón, son producciones más cortas.

"Amo los horarios, me encanta la televisión y creo que estamos consumiéndola de otra manera. Siempre amaré la pantalla chica", expresó la comediante, de 34 años.