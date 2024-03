Justin Timberlake regresa nostálgico

Los Angeles — En sus mejores canciones, "Everything I Thought It Was", el primer nuevo álbum de Justin Timberlake en seis años, es un regreso a la forma para el músico. En los momentos en que su falsete inmediatamente reconocible se suaviza en un tipo familiar de funk futuro, funciona. En otros, parece una nostalgia inoportuna.

Celebrado en su día como uno de los grandes intérpretes del siglo XXI por su ingenioso R&B-pop, JT ha tenido una carrera extraordinaria: desde la estrella de Disney “The Mickey Mouse Club” hasta liderar una de las boy bands de más éxito de todos los tiempos, NSYNC, pasando por encontrar un camino hacia la individuación y embarcarse en una estelar carrera en solitario. Esta última podría ser la más impresionante: desde “Justified”, de 2002, a “FutureSex/LoveSounds”, de 2006, y una carrera como actor (para que nadie olvide su actuación en “La red social”) hasta otro regreso triunfal a su lugar en lo alto del trono de la música pop con “The 20/20 Experience” y “The 20/20 Experience – 2 of 2”, de 2013. Ojalá hubiera durado.

La percepción pública de Timberlake flaqueó en los años siguientes. El álbum entre esa era y esta, “Man of the Woods” de 2018, se inclinó hacia la iconografía del “regreso a las raíces” (Timberlake es de Tennessee, después de todo) y los sonidos Americana, folk - un desvío divisivo.

Cuando, a principios de la década de 2020, el movimiento “Liberen a Britney Spears” cobró impulso, Timberlake se convirtió en el villano de su historia, que no hizo más que amplificarse con la publicación en 2023 de sus memorias “La mujer que hay en mí”. Varios capítulos están dedicados a su relación con Justin Timberlake, incluyendo detalles muy personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura.

Timberlake también fue criticado por su papel en el espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2004, en el que un fallo de vestuario hizo que el pecho de Janet Jackson quedara al descubierto, lo que hundió su carrera. Él no experimentó los mismos efectos y fue invitado de nuevo a actuar en 2018.

Ese es todo el contexto necesario para llevar al Justin Timberlake más grande que la vida a 2024. Las 18 canciones de “Everything I Thought It Was” no borran el periodo de “Man of the Woods”, pero es un agradable -aunque a menudo derivado- recordatorio de Timberlake en la cima de sus poderes: desde el tema de desamor “Drown”, co–escrito y co–producido por Timberlake, Louis Bell, Cirkut, Kenyon.

Cualquier rectificación con su yo del pasado -y su percepción pública actual- se limita a la canción de apertura "Memphis": "Rezo por la paz en mi interior/y por no tener más remordimientos", canta. "'Cause when I looked at my soul in the Mississippi/It reflected it". El resto del álbum, al parecer, se centra en el amor y en la fortaleza de su relación con su esposa Jessica Biel.

En la prensa previa al lanzamiento de “Everything I Thought It Was”, Timberlake ha dicho que el álbum le llevó cuatro años y que escribió 100 canciones para él. El trabajo es evidente en temas como “Infinity Sex” y “F--- Up the Disco”, canciones descaradas y autorreferenciales que recuerdan el apogeo de JT. Carecen del impacto de sus discos anteriores, pero no dejan de ser agradables.

La realidad es que, a pesar de los encantos nostálgicos de “Everything I Thought It Was”, el trabajo de Timberlake está sin duda teñido por un regreso al mundo de la música en un momento desafortunado.