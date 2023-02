Justin Bieber y Kodak Black demandados por tiroteo

Ciudad de México.- Justin Bieber y Kodak Black fueron demandados por dos hombres que afirman haber resultado heridos en una balacera que se registró cerca de un concierto de Bieber el año pasado.

"El tiroteo ocurrió después de un concierto privado de Bieber para A-listers. Dos hombres afirman que les dispararon y resultaron gravemente heridos en el tiroteo de febrero de 2022 fuera del lugar de The Nice Guy después de la fiesta.

"La demanda afirma que Kodak Black fue en gran parte culpable de instigar el tiroteo, que se produjo cuando salía del lugar. Las presuntas víctimas del tiroteo están siendo representadas por la abogada Gloria Allred", dio a conocer Deadline.

En la demanda también se mencionaron al restaurante The Nice Guy, donde se llevó a cabo la fiesta; la empresa hotelera The Hwood Group y la empresa de moda y estilo de vida en línea The Revolve Group.

El año pasado se registró una balacera en la que resultó herido el polémico rapero Kodak Black, junto a otras dos personas.

Black huyó de la escena después del incidente, pero luego llamó a la policía desde un lugar cercano para informar que le habían disparado.

TMZ dio a conocer imágenes, en su momento, que mostraban a Kodak Black saliendo de la fiesta posterior con un séquito y el rapero Gunna.

En las imágenes, hicieron una pausa para tomarse fotos con los fanáticos, luego paparazzi los rodearon y se desató una pelea a puñetazos, seguido de 10 disparos.