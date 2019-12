'Jumanji' congela a 'Frozen 2' en taquillas

Los Ángeles- "Jumanji: The Next Level" congeló a "Frozen 2" en el segundo sitio en los cines de Estados Unidos y Canadá, mientras que a "Richard Jewell" de Clint Eastwood no le fue tan bien en su estreno.

La película de Sony protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart recaudó 60,1 millones de dólares en la taquilla norteamericana, un récord para una comedia en diciembre para la productora. Una semana antes de su estreno en Norteamérica, "Jumanji'' debutó en 18 países y obtuvo 52,5 millones de dólares.

"Frozen 2'' cayó al segundo lugar con 19,2 millones de dólares en la taquilla norteamericana después de permanecer tres semanas consecutivas en el primer sitio. El sexto lanzamiento de Walt Disney Studio en 2019 ha recaudado 367 millones desde su lanzamiento el 22 de noviembre.

"Richard Jewell:, que trata sobre atentado de los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, quedó en el cuarto lugar de la lista recaudando 5 millones.