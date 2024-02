Juega 'The Lazarus Proyect' con los viajes en el tiempo

Universal+ | La serie de ciencia ficción 'The Lazarus Proyect' desafía las leyes de la física y juega con los viajes en el tiempo y los dilemas morales Universal+ | La serie de ciencia ficción 'The Lazarus Proyect' desafía las leyes de la física y juega con los viajes en el tiempo y los dilemas morales Universal+ | La serie de ciencia ficción 'The Lazarus Proyect' desafía las leyes de la física y juega con los viajes en el tiempo y los dilemas morales

Ciudad de México.- Para la sociedad secreta Lazarus Project, lo más importante es salvar a la humanidad de la extinción y Archie (Anjli Mohindra) ha encontrado en George (Paapa Essiedu) un nuevo miembro para viajar en el tiempo y corregir eventos apocalípticos. En la serie The Lazarus Project, protagonizada también por Rudi Dharmalingam, que estrena un capítulo de su primera temporada cada jueves por Universal+, las leyes de la física se desafían para navegar por travesías llenas de acción. La paz, sin embargo, se verá amenazada desde el interior de la organización por los intereses de George, quien busca recuperar a su esposa, muerta en un accidente automovilístico. Está dispuesto a regresar el tiempo y poner sus conveniencias personales sobre su misión principal, que es proteger al mundo, porque para él una vida vale más que la de toda la humanidad. "El mundo se hace más grande y más audaz, y justo cuando pensabas que habías entendido las reglas de los viajes en el tiempo de esta serie, da un paso más para mantener a todo el mundo al borde de la silla. "Para mí, es increíble cómo se envuelve mi cabeza alrededor de la ciencia. Creo que es bueno trabajar en las cosas que extienden su propia comprensión del mundo y es bueno para los espectadores que extiendan su capacidad para comprender cómo funciona la física cuántica. Es satisfactorio saber que hay algo más grande", contó Mohindra, en entrevista. Al romperse todas las reglas del Lazarus Project para salvar a una persona, se desencadenan una serie de conflictos internacionales y el equipo tendrá que lidiar con las consecuencias para revertir el mal. "En esta primera temporada se tiene una creencia firme de que lo que no se debe hacer y que realmente es sagrado salvar a la humanidad. Así que creo Archie es capaz de interrogar a sus propios demonios un poco para comprender sus decisiones sobre el uso del proyecto y si se debe usar la habilidad de viaje en el tiempo para su uso personal o no", resaltó. En medio de un bucle temporal, Shiv (Dharmalingam), un miembro del proyecto que ha sido parte del grupo desde adolescente y tiene una fuerte brújula moral, será enviado a la misión para intentar solucionar el problema junto a sus compañeros. "La audiencia realmente empieza a hablar, realmente empiezan a ser apegados a estos personajes, con lo que está pasando. En todas las grandes series de televisión, como Succession o todos esos programas que reciben tantos elogios, es porque los personajes son realmente complejos y para nosotros estos personajes son parte de nuestras vidas, así como de la audiencia. "Te sientes como que no sabes exactamente lo que está pasando en el viaje, explicar el tiempo en esta serie es muy complejo, es muy complicado y toma varias lecturas y espero que los actores pueden llevar esas ideas complejas a la vida y el público, para que dejen volar su imaginación", aseguró Dharmalingam.