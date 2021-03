Juarense sin fronteras

Marco Tapia / El Diario

Músico y productor chihuahuense, José Genaro Barraza Barrón ‘Pepe Barraza’, inicio el año con el pie derecho y ahora su talento musical lo lleva hasta a una serie de Netflix.

En días pasados, Pepe realizó adaptación del tema de jazz ‘Just The Two of Us’, para que se grabara en uno de los estudios más importantes de la historia de la música, en Los Angeles, California, donde ‘Mariachi lindas mexicanas’ lo grabó para una producción de Netflix, que por discrecionalidad de contrato aun no puede revelar el nombre de la misma.

Con toque femenino

Fue la directora del mariachi, Marisela Martínez, quien invitó al juarnese a participar en este proyecto para la plataforma de Streming.

Marisela Martínez pertenece a una familia de abolengo musical y fue alumna de Barraza en el Instituto Profesional para Músicos de Mariachi..

“Me puse a trabajar en este proyecto hice la orquestación del tema y se grabó el pasado 2 de marzo en el emblemático estudio Village Records, donde graban Metallica, Rolling Stones, entre otros”.

“Estoy orgulloso de ser músico juarense y llegar a un campo internacional. Aun el filme está en el proceso de las grabaciones aún no hay detalles como el nombre del proyecto, lo único que sé, es que es para una producción realizada por Netflix y que se tomó en cuenta la música mexicana para esto”, indicó.

Afina detalles

Hace un año fundó al ‘Mariachi de la Ciudad’ y se encuentra afinando los últimos detalles de la grabación de su primer material discográfico titulado ‘Juárez’, que contendrá 12 temas.

La agrupación la integran 14 elementos y se encuentran afinando los últimos detalles de su primer álbum, un proyecto en el cual los músicos harán luzca su versatilidad, el cual está contemplado salga a la luz, para el mes de mayo.

De Juárez para el mundo

“Dentro del repertorio que se grabó es música escrita para Broadway y orquesté para mariachi; tendremos temas de corte clásico la cual es de tercer grado de dificultad para las cuerdas, además habrá dos piezas inéditas: ‘Vuelve junto a mí’ y ‘No te compliques la vida’, de Manuel Vargas, violinista del mariachi Vargas por más de 25 años. Como bonus track vendrá el tema de ‘Rapsodia’ con el cual gane el Premio Chihuahua”, comentó.

Conócelo

Nombre: José Genaro Barraza Barrón

De Ciudad Juárez, Chihuahua, México

19 de octubre de 1990

Edad: 3 años

“La educación musical es el único camino para que nuestra música mexicana logre trascender”.

Su pasatiempo es: cocinar (específicamente carne asada)

Para tu información

- Inició a los 13 años tocando el guitarrón

- Egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

- Docente en ‘Fundación Cultural del Mariachi’ y en Instituto Profesional para músicos de mariachi

-Tiene su línea de cuerdas para guitarrón con su nombre, diseñadas especialmente para este instrumento