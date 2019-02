Juarense ganador del Oscar

Ganadora del Premio Oscar y del Globo de Oro en la categoría de Mejor Película Animada, la cinta ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’ de Sony Pictures Imageworks tiene la luz y el color de un talento juarense, Alfonso de la Cruz.

Detrás de la inspiradora historia de este filme, se encuentra también la del fronterizo de 31 años, quien desde Vancouver, Canadá, expresó a El Diario de Juárez –vía telefónica- su sentir luego de haber trabajado en este proyecto con Sony Pictures Imageworks como artista de color, luz y composición durante un año.

“Me da mucho gusto que le den a la animación una oportunidad de mostrar algo diferente, porque la animación como tal tiene una fórmula y ha sido así por mucho, mucho tiempo. Cuándo veía las premiaciones pensaba: ‘Otra vez se va a llevar el premio Pixar. Otra vez se va a llevar el premio Disney’, era lo mismo de siempre. Entonces, más a nivel personal, se me hace muy bueno que reconozcan algo diferente”, dijo.

Alfonso, egresado de la carrera de Animación y Arte Digital del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez, es, de entre 100 animadores -24 de ellos mexicanos-, el único juarense que trabajó en la producción de ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’ de noviembre de 2017 a noviembre de 2018.

Según contó, desde que trabaja en la compañía Sony, es decir, desde 2016, a veces tiene la oportunidad de escoger el proyecto de animación en el que va a trabajar. Cuando le comentaron sobre la nueva película de ‘Spider-Man’ hace dos años, lo eligió debido al equipo con el que iba a trabajar, no por el filme.

“La verdad es que todos estábamos desanimados porque Sony tiene la licencia de ‘Spider-Man’ y necesita lanzar una película cada año para mantener la licencia, entonces nos desanimó pensar que iba a ser lo mismo hasta que vimos el tipo de película que iba a ser. Luego nos emocionamos”, comentó.

Aunque De la Cruz es animador, en la compañía se encarga de la parte visual, de la luz, los colores y la composición, por lo que le dio mucho gusto que este proyecto fuera algo “nuevo y fresco”, ya que le proporcionó cierta libertad a su trabajo.

El artista relató que el proceso creativo fue muy difícil durante los primeros meses. Que fue después de marzo cuando el proyecto por fin comenzó a tomar forma y que los directores realizaron revisiones muy minuciosas e intensas, por ello es que la película tiene tanto detalle.

“Cuando le agarre el estilo me sentí con mucha, mucha libertad porque es un proyecto muy diferente. Yo trabajé más que nada en la secuencia donde están todos en el simulador de partículas, donde ya está todo lleno de colores, entonces todo eso tenía mucho tratamiento de composición y realmente era muy, muy divertido estar jugando con los colores. Fue más libertad que en otros proyectos que son visualmente muy repetitivos”, manifestó.

Respecto al trabajo con sus compañeros mexicanos, Alfonso aseguró que prácticamente era como tener una segunda familia en el trabajo, que “hubo un compañerismo especial” entre todos.

“En el área en la que trabajo éramos como 100 y muchos ya nos conocíamos por proyectos anteriores. En mi equipo había 24 mexicanos y yo soy fui el único de Juárez, había personas de Guadalajara, Torreón y la Ciudad de México, por mencionar algunas. La verdad es que hubo demasiada diversidad en cuestión de nacionalidades. Muchos eran de Estados Unidos pero también de Corea, España, Egipto, del Reino Unido y Canadá”, explicó.





Ahora ‘Angry Birds 2’

Actualmente Alfonso se encuentra trabajando en la película ‘Angry Birds 2’, en la cual estará enfocado hasta junio para luego comenzar otro proyecto.

“Si van a hacer más de ‘Spider-Man’, pero todavía este año no”, declaró.

La primera vez que De la Cruz trabajó formalmente en la animación fue en 2010, aproximadamente, cuando se mudó a la Ciudad de México para laborar en el estudio Loco Loco Films de Carlos Carrera, en la película mexicana animada ‘Ana y Bruno’.

“Ahí fue mi primera experiencia en animación, en la película ‘Ana y Bruno’, éramos un equipo como de 40 mexicanos y ahí fue donde yo aprendí todo lo que sé”, afirmó.

Dos años después regresó a Ciudad Juárez y terminó su carrera en el Tecnológico de Monterrey y, en 2014, escribió, dirigió y realizó su propio cortometraje animado amado ‘9:30 a.m.’, que se basa en su infancia.

Este corto ganó la categoría de Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Morelia y se proyectó en festivales internacionales como Annecy en Francia, Stuttgart International Festival of Animated Film y Ottawa Animation festival.

“Yo soy de Ciudad Juárez, crecí ahí y viví ahí toda mi vida. De hecho empecé estudiando Arquitectura en IADA, luego me cambie al Tec de Monterrey a Animación, estudié a distancia cuando me fui a la Ciudad de México y regresé en el 2012. Fue hasta el 2016 que me vine a vivir a Vancouver, Canadá”, expuso.

Entre los trabajos que ha realizado se encuentra el video musical de ‘Fuegos Artificiales’ de Clemente; las animaciones de ‘Cigüeñas: La historia que no te contaron’ (2016), ‘Los Pitufos en la Aldea Perdida’ (2017), ‘Megalodón’ (2018) y ‘Emoji: La Película’ (2017) con Sony; y con MPC en ‘Cazafantasmas’ (2016) y ‘Horas Contadas’ (2016).

“Mi mamá es diseñadora de interiores y mi bisabuelo hacía las caricaturas políticas para un periódico muy viejo de Juárez que se llamaba ‘El Correo’”, dijo entre risas y agregó: “De niño él me dibujaba cosas y mi mamá me enseñó a usar los colores. Para mí esto es lo que toda mi vida he querido hacer y lo que toda mi vida he hecho”.

“La verdad es que estoy en lo que amo hacer, es algo que desde niño he querido hacer. Sigo haciendo lo mismo, pero ahora vivo de esto (…) Extraño mucho Ciudad Juárez, de hecho hablo con mi mamá todos los días y leo El Diario de Juárez todos los días para mantenerme informado. Vivo acá con mi esposa, que también de Ciudad Juárez, extraño a la gente, a mis amigos y la comida. Aunque tengo amigos mexicanos acá, no son de Juárez. No hay ningún otro lugar como Juárez, mi casa”, expresó.









De cerca

Ocupación: Animador

Nombre completo: Alfonso De la Cruz

Edad: 31 años

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de agosto de 1987

Reside en… Vancouver, Canadá, desde el 2016

Estudió en… la Escuela Primaria 21 de Marzo, la Secundaria Estatal 3002, Preparatoria El Chamizal, en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez